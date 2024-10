Cebrián desentraña en su último libro por qué el PSOE «es una secta» y va hacia la «mafia»

El histórico director de periódicos Juan Luis Cebrián presentó este lunes su nuevo libro en el que, como su propio título indica, despeja, en cada artículo de esta recopilación, qué ha supuesto «El efecto Sánchez» (Ladera Norte) para este nuestro país.

Evidentemente, Sánchez es Pedro, y el efecto, las consecuencias de los últimos seis años de presidencia, no es otro, para Cebrián, que una profunda «crisis de Estado» que sufre nuestro país.

No es cuestión baladí para él, como tampoco lo es que el PSOE, formación con la que un día ya lejano se sintió próximo, ya no sea «un partido», sino «una secta» que «amenaza con ser una mafia». Al presidente, un «psicópata» en sus palabras, le ha dedicado decenas de artículos que se reúnen en esta obra.

Desentraña en este libro los porqués de que las siglas PSOE ya no representen a la formación. «Ya no es socialistas, pues nadie en la bancada se preocupa de los problemas de los españoles; ya no es obrero, no veo cómo personajes como Cerdán, Koldo o Tito Berni pueden serlo, y ya no es español, es una mezcla de identidades», expuso Cebrián en una de las dos librerías Antonio Machado, la de la madrileña Plaza de las Salelas, escogida como el escenario para la presentación formal.

Lamentó que el periodismo hoy frente al de ayer se ha convertido en que «haya más periodistas buscando que no se publiquen noticias» para la clase económica y política que «dedicados a publicar lo que alguien con poder no quiere que se publique, como decía [George] Orwell».

Félix de Azúa, que se sienta a su derecha en el pleno de la RAE, reconoció el valor de que una figura como el hasta 2017 presidente de Prisa explique en esta obra de columnas «lo que ha pasado en este país» desde 2018, cuando llegó el actual líder socialista al poder, hasta hoy. Lo que no queda claro aún, pese a que se ven indicios en lo que escribe Cebrián, dijo Azúa, es si se está convirtiendo en un «putiferio», como lo califica el propio autor, o «una tiranía o satrapía». En definitiva, para el escritor, es «una estupenda crónica de una decepción».

«Tenemos que decidir si hay que ir contra (el PSOE) frontalmente, o mandarlo al olvido», dice Cebrián. Dos cosas que para Cayetana Álvarez de Toledo «son la misma» ya que, defendió la diputada popular, otra de las que le arroparon en la presentación, es ineludible la «refundación» del PSOE, cuando decaiga su actual líder.

Álvarez recordó el día en que conoció personalmente por primera vez al primer director de «El País» al hacerle una entrevista en 2017, ocho meses antes del 1-O, pero, sobre todo, cómo salió dando saltos al escucharle defender «la aplicación del 155 en Cataluña por el Gobierno de Rajoy» y que había que mandar «a los insurrectos a la cárcel». Conoció, rememoró la dirigente del PP, a «un hombre inteligente» que insistía en que «todos los populismos, de izquierda y derecha, generan odio», y «rompió el tabú de la izquierda con el nacionalismo» que había frente al PP.

Invitó, así, a leer un libro que es «la impugnación más cáustica y demoledora del sanchismo de las muchas que hay», en la que está presente en todo momento un autor «indignado» que analiza «asuntos tan cruciales como la degradación política, la crisis de la democracia y la reforma constitucional en la que discrepamos».