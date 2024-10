El PP celebra que el juez Pedraz les permita personarse como acusación en la causa

Aunque el juez Pedraz ha rechazado la querella del PP contra el PSOE por financiación ilegal los populares han celebrado que el juez haya aceptado su personación en la causa. Según han indicado fuentes populares, de esta forma "podremos estar informados de los avances en las investigaciones en una de las ramificaciones de la trama: La que pagó el chalet a Ábalos, el piso a Jessica, la que ha generado un fraude de casi 200 millones en el IVA de hidrocarburos, y la que permitió a Víctor de Aldama tener 70 millones en cuentas en el extranjero.

Las mimas fuentes recuerdan que Aldama era empleado de la Air Europa que rescató Sánchez y de la Air Europa que patrocinó la carrera profesional de su mujer. Y, por tanto, "estaremos pendientes de las averiguaciones que en esta y otras patas de la trama vayan apareciendo".

En cuanto a la inadmisión de la querella indican que el juez Pedraz ha avanzado que "actuaría en consecuencia" si aparecen nuevas pruebas que tener en cuenta durante la instrucción de la causa.

Por ello, el Partido Popular asegura que "respeta la decisión de la Audiencia Nacional, frente a aquellos partidos que insultan, persiguen y amedrentan a aquellos jueces que no les dan la razón". "Nuestra obligación era denunciar los hechos conocidos sobre los que no había investigación judicial alguna. En cualquier caso, lo que importa es cómo acaba este caso, no como empieza".

Fuentes populares señalan que, "a diferencia de la querella presentada por la Abogacía del Estado a petición de Pedro Sánchez, para la presentación de la nuestra no se han utilizado fondos públicos. Para la de Sánchez, también archivada, contribuimos económicamente todos los españoles".