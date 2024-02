El PP cerca al PSOE con un escrito de reconsideración por las enmiendas a la amnistía registradas fuera de plazo

Cerco del PP al PSOE por las enmiendas a la amnistía registradas fuera de plazo. Según ha podido saber LA RAZÓN, los populares han presentado un escrito de reconsideración a la Mesa del Congreso, que se abordará en la reunión de este martes, para que se anulen las ocho enmiendas que presentaron los socialistas junto a Sumar, ERC, Bildu y BNG y que han quedado incorporadas a la ley a través de la fase de Ponencia. Las enmiendas de los socialistas quedaron registradas un segundo más tarde del plazo previsto, suficiente para que eso pueda invalidar buena parte del procedimiento parlamentario de la amnistía.

Las ocho enmiendas se presentaron un segundo más tarde de las 18 horas del 16 de enero, que era el plazo que había para registrarlas. Esto genera un "vicio", según explican letrados del Congreso, y abre la puerta a los grupos de la oposición para recurrir ante el Tribunal Constitucional. Según fuentes del PP, el partido de Alberto Núñez Feijóo está estudiando qué acciones llevar a cabo. Además, los socialistas adujeron que el retraso en el registro se había producido por incidencias técnicas en el sistema informático del Congreso, pero un informe, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, desmiente esa versión. El informe, elaborado por la Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) para la Secretaría General de la Cámara, concluye que el registro electrónico de las enmiendas se produjo a las 18.00.01 y que la "incidencia no ha afectado al proceso de firma".

La incidencia a la que hace referencia el informe, en todo caso, se atribuye al PSOE y al resto de partidos firmantes porque "no se habían consignado en la aplicación" las direcciones de correo electrónico de los grupos que permiten confirmar quiénes han firmado las enmiendas y quiénes no. Ese correo de confirmación se produce cuando hay varios grupos firmantes de una iniciativa que se tenga que registrar y, de esa manera, se verifica quién ha puesto ya la firma y quién no para después proceder a introducirla en el registro. Según el informe, el PSOE contactó con el Área de Desarrollo de la Dirección de TIC a las 17.54 horas para notificar los problemas que estaban teniendo para verificar qué grupos habían podido firmar electrónicamente y cuáles no y, finalmente, casi al límite, pasadas las 17.58, los socialistas reciben la confirmación de que están ya todos (PSOE, Sumar, Esquerra, Bildu y BNG). A partir de ahí, a las 18.00.01, se procede a registrar las enmiendas, tal y como figura en el informe.

Al haberse registrado las enmiendas fuera de plazo (aunque sea un segundo), letrados consultados por este periódico consideran que se produce un "defecto de forma" y el procedimiento parlamentario queda "contaminado" en su totalidad, por lo que obliga a que todo el proceso vuelva al punto previo a la fase de enmiendas. Lo cierto es que las ocho enmiendas fueron incorporadas al informe de la Ponencia y, por tanto, han tenido impacto durante la tramitación parlamentaria. Esas ocho enmiendas tienen un carácter más técnico y no incluyen la controvertida modificación del terrorismo, ya que eso se canalizó a través de una enmienda de ERC que sí se registró en plazo.

Este problema con las enmiendas se suma a las dudas jurídicas que ha generado la votación de la ley de amnistía en el Pleno del 30 de enero. En esa sesión parlamentaria se produjeron dos votaciones del texto legal: en la primera, correspondiente al dictamen procedente de la Comisión de Justicia, que obtuvo una mayoría absoluta; y, la segunda, correspondiente al conjunto del texto, que obtuvo más "noes" que "síes". En este punto, el PP y Vox han impugnado el procedimiento parlamentario porque consideran que ha acabado ya que el Pleno ha tumbado la ley, pero PSOE y Sumar, que controlan la Mesa del Congreso, lo han desestimado ya que entienden que se debe de aplicar el artículo 131.2 del Reglamento del Congreso y la ley tiene una segunda oportunidad en la Comisión de Justicia.

En estos momentos, la amnistía ha quedado a expensas de una segunda oportunidad en la Comisión de Justicia: ahí hay hasta el 21 de febrero para que PSOE y Junts lleguen a un acuerdo y lo aprueben. De momento, las negociaciones parecen en un momento complicado porque Junts no renuncia a sus enmiendas y el PSOE las rechaza porque implican dejar sin mencionar el terrorismo y permitir la amnistía de "los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional del Título XXIII del Libro II del Código Penal", que supondría dejar impunes los vínculos del independentismo con emisarios de Vladímir Putin.