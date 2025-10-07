Cerdán acusa a la UCO de filtrar su último informe a Tellado (PP) "antes" de que lo tuviera el juez

La defensa del exsecretario de Organización de los socialistas Santos Cerdán ha presentado un escrito ante el Tribunal Supremo en el que asegura que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "reveló" al secretario general del PP, Miguel Tellado, "la existencia y contenido" de su último informe -en el que dice que el PSOE pagó en sobres al exministro José Luis Ábalos- "antes" de que lo recibiera el alto tribunal.

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, sostiene que ello "muestra la relación fluida entre la Policía Judicial y el Partido Popular, el principal partido de la oposición".

Para la defensa, a cargo del letrado Benet Salellas y Jacobo Teijelo, la existencia de esta "revelación" es "inadmisible e incompatible con el derecho fundamental a un debido proceso, al honor y a la propia imagen de los investigados, especialmente teniendo en cuenta el innegable interés mediático y político de esta causa".

"Además, el dicha revelación pone en tela de juicio la independencia, objetividad e imparcialidad de la Policía Judicial", añaden los letrados.

Por ello, y "a efecto de depurar las posibles responsabilidades", la defensa de Cerdán pide al magistrado Leopoldo Puente que oficie a la UCO para que "en el plazo de 24 horas" informe "sobre qué explicación da de la revelación expuesta y se puedan identificar los responsables de esta revelación".

Con todo, los abogados precisan que no están pidiendo al magistrado que abra una investigación penal por la posible comisión de un delito de revelación de secretos, dado que "no sería de su competencia". "Sino que interesamos que aclare estas circunstancias como garantía para la correcta continuación de este procedimiento y para que los perjudicados, en su caso, dispongan de los elementos necesarios para acudir al juzgado correspondiente", indican.