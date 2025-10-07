El PP exige la comparecencia de Montero en el Congreso para que explique los pagos en B del PSOE

El PP, en su ofensiva contra el Gobierno por la corrupción pone ahora en el punto de mira a María Jesús Montero, vicepresidenta primera, responsable de Hacienda y número dos del PSOE. “¿Por qué su partido puede hacer pagos en efectivo? ¿El ministerio que ella dirige va a abrir una investigación al PSOE? ¿Las normas de este país aplican a todos los ciudadanos o a los allegados de Pedro Sánchez y su partido les son indiferentes?”, son algunas de las preguntas que ha trasladado hoy la portavoz de los populares en el Congreso de los Diputados.

En rueda de prensa, Ester Muñoz ha comunicado la decisión de su grupo de registrar la petición de comparecencia de Montero, para someterla a un tercer grado -“comparecencia monográfica”- por los pagos de Ferraz en B que figuran en el último informe de la UCO. En el escrito registrado en la Cámara, el PP detalla el motivo de su petición: “El PSOE realizó pagos en efectivo por cantidades superiores a las legalmente permitidas y, además, estos pagos en efectivo en sobres con membrete del partido que han podido ver todos los españoles no tienen soporte contable que lo justifique”.

Para el PP, es “urgente” que Montero explique por qué el PSOE “puede hacer pagos en efectivo”. Además, Génova asegura que de trascender que en cualquier otra organización política se efectúan pagos en B para sus dirigentes, la Agencia Tributaria ya hubiera abierto una investigación.

Con esta iniciativa, los socios del Ejecutivo tendrán que pronunciarse. A ellos, precisamente, se ha dirigido Muñoz este martes. Son, ha dicho, “colaboradores necesarios de toda la corrupción del Gobierno” y su silencio tiene una explicación: “Callan a cambio de que le sigan dando prebendas y el Gobierno está en el poder a cambio de impunidad”.

Sobre las últimas novedades judiciales, la portavoz popular ha elevado el tono. Hasta el punto de afirmar que “los españoles se preguntan si una banda criminal se ha adueñado del PSOE o si el PSOE es una banda criminal”. Según Muñoz, los sobres con pagos en efectivo vienen a demostrar que “el PSOE no venía a regenerar nada y que el PSOE es una estafa”.

Una vez más, Muñoz ha recordado que fue Ábalos quien defendió la moción de censura contra Rajoy por la corrupción. Y, en realidad, “se lo empezó a llevar crudo esa misma semana, en cuanto el PSOE accedió al Gobierno”, lo cual, ha insistido, “demuestra que aquella moción de censura fue una estafa”.