Cifuentes: «Mientras sea presidenta no descuidaré mis funciones»

Las miradas del Premio Cervantes, cuya entrega se celebró ayer en la universidad de Alcalá de Henares, estuvieron puestas sobre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes: la primera aparición pública conjunta de ambos mandatarios desde la pasada convención del PP en Sevilla. A su llegada, las cámaras captaron su saludo en presencia del ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, y ya no se les volvió a ver juntos hasta el término del acto, cuando los asistentes se desplazaron hacia los Jardines del Paraninfo para disfrutar de un aperitivo. Rajoy y Cifuentes, que estuvieron en el mismo círculo de interlocutores, hablaron brevemente y en tono confidencial.

La presidenta de la capital habló con los periodistas antes de marcharse, y aseguró que todo lo que tenía que hablar ya estaba dicho respecto a su situación después de la polémica en torno a su máster. Ante la obligada pregunta de si finalmente va a dejar el cargo, y en caso de hacerlo, si lo hará antes del día de la Comunidad de Madrid, en que se celebran los actos oficiales conmemorativos del 2 de mayo, Cifuentes dijo que mientras ostente el cargo seguirá «trabajando y representando» a la región en aquello en que se le reclame. «Estaré lo que tenga que estar, sin descuidar mis funciones, varios días, una semana, cinco semanas, cuatro años», manifestó. «Lo que no voy a hacer es dejar de ir a los actos institucionales como presidenta de la Comunidad de Madrid». El último movimiento que ha hecho la líder regional del PP es renunciar al máster, y ayer aseguró que el asunto ya está zanjado. «El caso está judicializado y ahora tienen que actuar los tribunales».

Cifuentes no quiso entrar a valorar los motivos que han empujado al PSOE regional dirigido por Ángel Gabilondo, para propiciar la salida de la presidenta y formar un gobierno alternativo formado por representantes del Partido Socialista e independientes. La presión de los grupos políticos sobre ella ha crecido tras las últimas declaraciones del portavoz de Ciudadanos en la Comunidad, Ignacio Aguado, en las que asegura que «si el PP sigue defendiendo a Cifuentes defenderemos un cambio de gobierno para recuperar la dignidad de Madrid». «Es un mecanismo legítimo», se limitó a decir Cifuentes.

La presidenta, por el contrario, sí entró a valorar la actitud de los medios de comunicación con ella, y aseguró que, aunque entiende que deben hacer su trabajo, en ocasiones se siente «acosada». Y puso el ejemplo de que, recientemente, una periodista la siguió hasta el cuarto de baño para tomarle unas declaraciones. Para desconectar de, lo que entiende como una saturación de contenidos, aseguró que no está «leyendo la prensa estos días», porque, entre otros motivos afirmó que «hay informaciones que se publican y no son verdad». La conversación terminó cuando una periodista le preguntó si se arrepiente de algo, ante lo que respondió, cordialmente, que ella estaba en la entrega de un premio y no en una entrevista concedida.