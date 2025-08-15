Estos son los cortes al tráfico de hoy viernes por las fiestas de la Paloma

Pasados ya San Cayetano y San Lorenzo, su impacto será menos ostensible, teniendo en cuenta que hablamos del mes, y posiblemente del día, con menos madrileños en la capital. Sin embargo, no serán pocos los cortes al tráfico que nos dejarán las fiestas de la Virgen de la Paloma. Desde ayer y hasta el próximo domingo 17 de agosto, la capital sufrirá una serie de restricciones. Especialmente en aquellas zonas que conforman el «recinto ferial» de las celebraciones, que contará con dos epicentros: los jardines de las Vistillas y la plaza de la Paja, donde se sucederán diversas actividades infantiles, espectáculos y conciertos.

A continuación, este es el listado de calles afectadas, en mayor o menor medida, durante los próximos tres días: Carrera de San Francisco; Gran Vía de San Francisco (desde Calatrava hasta Águila); Aguas; Águila (hasta el número 16); Almendro; Ángel; Bailén (desde Segovia a la calle Don Pedro); Calatrava; Plaza de los Carros; Cava Baja; Plaza de la Cebada; Don Pedro (desde el número 1 al 16 y desde el número 14 hasta la Plaza de Gabriel Miró); Plaza de Gabriel Miró (hasta el número 6); Plaza del Humilladero; Calle del Humilladero; Mancebos (hasta el número 6); Mediodía Chica; Morería; Oriente; Plaza de la Paja; Paloma (desde el número 1 hasta el 17); Plaza Puerta de Moros, y Costanilla de San Andrés (desde la Plaza de la Paja hasta la Plaza de los Carros, ambos incluidos).

Desde el Ayuntamiento de la capital recuerdan que las calles Beatriz Galindo, San Buenaventura, Don Pedro, Yeseros, de la Morería y Travesía de las Vistillas registrarán cortes de tráficohasta el 19 de agosto.

Por otro lado, la Cava Baja y la Plaza del Humilladero se encontrarán cortadas al tráfico del 16 al 17 de agosto, desde las 12:00 hasta las 17:00 horas con motivo del Campeonato Internacional de Mus.

Mientras, hasta el 17 de agosto se impedirá la circulación de vehículos –salvo residentes identificados– con la premisa de mantener abierto el tráfico en las calles Bailén (sólo hasta la calle Mayor), Toledo y Segovia.

De ese modo , explican desde el Área de Movilidad, se garantizará la existencia de ejes que permitan el acceso a servicios de urgencia, evitando acumulaciones de tráfico en el interior del distrito. Siempre que sea posible, se mantendrá operativo el acceso al estacionamiento de la Plaza de la Cebada, con control de acceso.

Día de la Procesión

En lo que respecta a hoy viernes se contemplan cortes de tráfico a lo largo de los viales que forman parte del recorrido de la Procesión de la Virgen, que se celebrará de 19:30 a 22:30 horas. Comenzará en la iglesia de la Virgen de la Paloma (calle Paloma, 21) y proseguirá por las calles Isabel Tintero, Gran Vía de San Francisco, Puerta de Toledo, calle Toledo, Plaza de la Cebada, Puerta de Moros, Carrera de San Francisco y Calatrava, para finalizar de nuevo en la iglesia de la calle Paloma.

En este caso, se encuentra previsto un corte de tráfico de la calle San Millán y Maldonadas durante la procesión, así como el cierre de la calle Bailén a partir de las 17:00 horas –en el tramo comprendido entre la Glorieta de San Francisco y la calle Mayor– y la Puerta de Toledo.

Metro y EMT

En lo que respecta a las afecciones a las líneas de autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), sufrirán modificaciones en sus itinerarios habituales las líneas 3, 60, 148, M3 y N16.

Por supuesto, el Ayuntamiento de Madrid recomienda a la ciudadanía utilizar el transporte público y evitar la circulación en vehículo privado por las zonas afectadas por cortes y/o restricciones.

En lo que respecta el Metro, lo más recomendable es coger la línea 5 (estaciones de La Latina y Puerta de Toledo). Y en cuanto a los autobuses de la EMT, estarán disponibles las líneas 002, 3, 17, 18, 23, 31, 35, 41, 50, 60, 65, 148, C1, C2, C03, N16, N26, SE712. Las líneas 60 y SE712 van a presentar modificaciones en sus itinerarios. El tramo desviado en cada caso podrá consultarse en el apartado de incidencias de la página web de la EMT, explican desde el Área de Movilidad

Los aparcamientos públicos municipales podrían verse igualmente afectados puntualmente en caso de gran afluencia de público. El Consistorio señala dos accesos, ambos en la calle Bailén, que podrían verse comprometidos en los próximos días: el aparcamiento para residentes Ramales y el aparcamiento mixto de la Plaza de Oriente.