Concluye la cumbre más opaca: Sánchez avanza en el trágala a Marruecos sobre el Sáhara

La XIII Reunión de Alto Nuvel (RAN) entre España y Marruecos ha concluido en Madrid con el mismo oscurantismo que se gestó. Sin presencia de periodistas que hicieran preguntas incómodas y con la firma de una serie de 14 acuerdos descafeinados y una declaración común.

En el texto rubricado por ambas delegaciones, que han encabezado los jefes de Gobierno de ambos países, Pedro Sánchez "reitera" la posición de España sobre la cuestión del Sahara Occidental, expresada en la Declaración Conjunta del 7 de abril de 2022. "En este sentido, España acoge con satisfacción la adopción de la resolución 2797 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 31 de octubre de 2025, apoyando plenamente la labor del secretario general y su enviado personal para facilitar y celebrar negociaciones tomando como base la propuesta de autonomía de Marruecos con miras a lograr una solución de la controversia que sea justa, duradera y aceptable para todas las partes".

Esto significa un paso más de Sánchez en el trágala con el reino alauí que inauguró con aquella carta extemporánea que en 2022 puso fin a la crisis migratoria en Ceuta y, de paso, terminó con el histórico apoyo español al referéndum en la ex colonia española.

Hasta ahora, el Gobierno había dicho que la autonomía es "la base más seria, creíble y realista" para encontrar una solución al problema, una declaración que ahora ha tornado en que “una verdadera autonomía bajo soberanía marroquí podría ser la solución más factible” para una solución mutuamente aceptable.

Esta concesión aparece en el punto octavo de una declaración de más de un centenar de puntos en la que no hay en absoluto un reconocimiento de la soberanía española sobre Ceuta y Melilla. Una vez más, como en citas anteriores, la referencia a la integridad territorial es lo más vaga que permite el idioma castellano.

Sobre la reapertura de la aduana de Melilla y la puesta en marcha de la nueva en Ceuta, el documento supone otra burla para España. "En lo que respecta a la cooperación aduanera, España y Marruecos se felicitan por la aplicación, en un marco concertado, del punto 3 de la Hoja de ruta bilateral adoptada en abril de 2022". En ningún momento han llegado a funcionar pese a las eternas promesas marroquíes y las mil excusas "técnicas" del Miniterio de Exteriores español, que no ha hecho otra cosa estos meses que bajar la cabeza para desesperación de los empresarios de las ciudades autónomas.

El texto dice, literalmente, lo siguiente: "España y Marruecos se congratulan de la calidad de la cooperación operativa entre sus respectivas administraciones aduaneras y se proponen reforzarla. España y Marruecos convienen en proseguir y diversificar su cooperación técnica en materia aduanera, en particular, intercambiando experiencias y conocimientos técnicos sobre materias de interés común, entre ellas los nuevos instrumentos de lucha contra el fraude y el contrabando y la inteligencia artificial aplicada al control aduanero".