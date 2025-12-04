Quién es Antonio Navarro el líder del PSOE de Torremolinos y vendedor madrileño denunciado por acoso sexual

Antonio Navarro Jiménez. Ese es el nombre del nuevo alto cargo del PSOE que ha sido denunciado por un presunto caso de acoso sexual a una militante de la formación socialista en plena ebullición del "caso Salazar" que ha puesto en duda la eficacia de los protocolos contra el acoso de Ferraz, después de que se alegará una fallo informático que dejó sin constancia las denuncias presentadas. Desde la facción malagueña del PSOE ya han reclamado a Ferraz la suspensión de militancia del diputado en la provincia de Málaga.

Sin antecedentes relacionados con denuncias o episodios de acoso sexual, aunque nadie pone la mano en el fuego debido a que su vida personal no era conocida en las esferas políticas. En la denuncia presentada por la militante socialista se deducen diversos comentarios que ponen en duda la inocencia del acusado, ya que la demandante asegura que recibió diversos mensajes relacionados con su aspecto físico y con su ropa interior. "¿Ese escote lo has tenido siempre?", recoge la denuncia presentada ante la Fiscalía.

En plena ebullición del "caso Salazar" que fue debatido y explicado a los dirigentes de Igualdad en una reunión realizada el pasado miércoles, la llegada de este nueva denunciada relacionada con un presunto caso de abuso sexual y que fuentes socialistas apuntan a que fue enviada en primera instancia en Madrid antes de acudir a la Fiscalía, el protocolo del PSOE ha sembrado muchas dudas entre los militantes. Desde Ferraz han ofrecido diversas versiones sobre sus fallos en el protocolo para evitar el acoso sexual.

Un promotor de ventas madrileño y miembro de las juventudes socialistas afincado en Torremolinos

Aunque haya desarrollado parte de vida política y comercial desde la provincia de Málaga, el secretario general de Torremolinos no se desplazó a Andalucía hasta los primeros años del siglo XXI. Nacido en Tres Cantos, militó durante cuatro en las juventudes de la formación socialista. Una vez instaurado en la política territorial, el líder del PSOE en la localidad de Torremolinos se graduó por la UNED en la carrera de administración y dirección de empresas. A nivel educativo había enfocado su carrera en esta rama con un grado medio que lo llevó a ser comercial en diversas multinacionales relacionadas con los salones de belleza, las peluquerías o el sector alimentario. Entre las empresas se encuentra el grupo Pascual, Henkel, que aglutina a Schwarzkopf entre sus clientes, o diversos salones de belleza.

Una vez en Málaga mantuvo su afiliación a la formación socialista y fue ganando peso poco a poco hasta llegar a la Diputación Provincial. Antes entró como concejal de la localidad malagueña de Torremolinos en el Ayuntamiento, donde se ha mantenido hasta la actualidad.

Llegó de la mano de José Ortiz como alcalde que se enfrentaría a una moción de censura dos años más tarde que lo dejarían sin poder defender la alcaldía, lo que llevó a una ruptura entre los representantes socialistas. En 2025, Navarro recuperó la secretaría general del partido en Torremolinos tras vencer en una asamblea por escasos votos a Antonio Ruiz. Las fracturas entre los representantes socialistas han llevado a una fractura entre los miembros del PSOE.

El PSOE de Málaga ha reclamado su suspensión

Ante los indicios y las denuncias de presuntos abusos sexuales, el PSOE de Málaga ha solicitado formalmente a la Comisión Ejecutiva Federal del partido que suspendan de militancia de manera cautelar al secretario general de los socialistas de Torremolinos, Antonio Navarro.

Por este motivo, la dirección provincial socialista ha pedido a Navarro que ponga sus cargos institucionales "inmediatamente" a disposición del partido.