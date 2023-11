Cospedal dice al juez que no sabe nada de las supuestas presiones del PP a Bárcenas y a su abogado

María Dolores de Cospedal ha asegurado en la Audiencia Nacional que nunca tuvo conocimiento de que el PP presionara a Luis Bárcenas y al que fue su abogado, Javier Gómez de Liaño, para que no difundieran informaciones comprometedoras para el PP sobre el "caso Gürtel". Así lo ha asegurado la ex secretaria general del partido con Mariano Rajoy en su declaración como testigo ante el juez Manuel García Castellón, una comparecencia que rechazó en su día el instructor pero que obligó a acordar la Sala de lo Penal del citado tribunal al considerar que su testimonio sobre esas supuestas presiones no podía considerarse de referencia (dado que es aludida en las conversaciones intervenidas a varios investigados).

Durante su declaración, Cospedal ha vuelto a insistir, según fuentes jurídicas, en que aunque se reunió varias veces con el comisario José Manuel Villarejo, porque manejaba mucha información, nunca hablaron sobre el "caso Gürtel".

La ex número dos de Rajoy estuvo imputada en el "caso Kitchen" -la supuesta operación parapolicial impulsada por Interior cuando Jorge Fernández Díaz estaba al frente del ministerio para espiar a Bárcenas y sustraerle documentación sensible para el PP en la investigación a la trama corrupta Gürtel-, pero finalmente tanto el juez García Castellón ni la Sala de lo Penal le exculparon y rechazaron asimismo reabrir la investigación para imputarla de nuevo.

Villarejo y los pagos de un líder mafioso a Gómez de Liaño

La testifical de hoy se enmarca en una de las ramificaciones, la 35, del interminable "caso Tándem", con la omnipresente figura del comisario José Manuel Villarejo como epicentro, en la que se investiga si "terceras personas vinculadas" al PP presionaron al extesorero de los populares y a Gómez de Liaño -que fue abogado de Bárcenas entre 2013 y 2015- para que "no salieran a la luz informaciones comprometedoras o perjudiciales" para el partido que entonces dirigía Mariano Rajoy.

García Castellón interrogó ayer al propio Villarejo, quien deslizó que en alguna de sus reuniones con Cospedal probablemente saliese a relucir el líder de la mafia rusa Zakhar Kalashov, al que también defendió Gómez de Liaño y cuyo nombre figura en las agendas intervenidas al exmando policial en relación a unos posibles pagos a su entonces abogado, según explicó Villarejo tras su comparecencia, informa Ep. No obstante, en relación con las gestiones que hizo al respecto en 2014, el excomisario negó que hablase con Gómez de Liaño sobre ningún sumario.

En la resolución en la que daba la razón a Liaño e instaba a García Castellón a llamar a declarar a la ex número dos del PP, la Sala de lo Penal argumentaba que aunque ni Villarejo ni Cospedal intervienen en las conversaciones grabadas si estuvieron en "reuniones, situaciones u otras circunstancias" que les permitieron conocer "directamente" los hechos que se investigan.