Covite exige la cancelación de un acto proetarra de la rama juvenil de Bildu en una escuela municipal de Berriozar

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha denunciado que Ernai, la rama juvenil de EH Bildu, organizará un acto el próximo 17 de abril en la Escuela de Música "Francisco Casanova" de Berriozar (Navarra) con motivo del Día Internacional del Preso Político. El colectivo de víctimas que preside Consuelo Ordóñez subraya que con dicho evento las juventudes abertzales pretenden "exaltar a los etarras presos y asociarlos a la calificación de 'presos políticos'".

Es un "ataque frontal a la dignidad y memoria de las víctimas del terrorismo", ya que se llevará a cabo en un espacio municipal que lleva el nombre de Francisco Casanova, víctima de ETA asesinada en Berriozar el 9 de agosto del 2000, denuncia Covite.

Consuelo Ordóñez ha exigido que "las instituciones y los espacios públicos no pueden convertirse en altavoces para difundir discursos de exaltación a los asesinos de ETA y de legitimación del terrorismo". También ha censurado la descripción que Ernai hizo del acto en su red social X, donde afirmaba que "los presos políticos vascos perdieron su libertad porque lucharon por la libertad". Ante esto, ha recordado que "los presos de ETA no son presos políticos, sino asesinos o cómplices de asesinos presos", y advierte de que no perdieron su libertad porque lucharon por la libertad, sino que "fueron encarcelados por haber cometido crímenes gravísimos y por haber conculcado la libertad de sus víctimas mediante asesinatos, atentados terroristas, secuestros, extorsiones y amenazas, que eso fue lo que supuso el terrorismo de ETA". Covite remarcó que este discurso de las juventudes de EH Bildu "refleja a la perfección lo lejos que está la formación política de la izquierda abertzale de condenar el terrorismo y de asumir la verdad histórica de lo que fue ETA".

Para Covite, este evento demuestra que "la izquierda abertzale sigue empeñada en legitimar el terrorismo de ETA y en insultar a las víctimas llamando 'presos políticos' a los asesinos de sus familiares".

Finalmente, Ordóñez ha exigido a las instituciones públicas que eviten la celebración del acto, calificándolo de "indigno y humillante para las víctimas".