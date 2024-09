Debate en Marruecos: la situación de la juventud sin trabajo ni futuro les empuja a intentar salir del país

Los incidentes protagonizados por jóvenes marroquíes en la frontera con Ceuta han suscitado un amplio debate en el país vecino, el que se subraya el factor económico como uno de los principales impulsores del deseo de los jóvenes de abandonar su tierra. La imagen que se ha creado no es la mejor para un país en desarrollo.

Se citan una seria de datos significativos, entre ellos el dictamen elaborado por el Consejo Económico, Social y Ambiental sobre la categoría “Ninis”, que incluye a los jóvenes que no trabajan, ni estudian ni se capacitan. Según los expertos, hace que sean más propensos a considerar la inmigración como una opción para escapar de su realidad.

Mohamed Jadry, experto en economía, consideró que el factor económico "desempeña un papel decisivo en la tendencia de los jóvenes a migrar en masa". Señala que "la frustración con la realidad de la vida y la búsqueda de mejores oportunidades en el extranjero empujan a muchos de estos jóvenes a arriesgarse sus vidas en viajes migratorios irregulares”.

En declaraciones a Hespress, dijo que la economía marroquí "está atravesando una grave crisis que se manifiesta en altas tasas de desempleo, que han alcanzado más del 14 %, especialmente en las zonas urbanas; lo que hace que la situación peor es la presencia de 4,5 millones de jóvenes marroquíes, que tienen entre 15 y 35 años, no trabajan, no reciben formación alguna y no buscan trabajo. Este es un grupo que enfrenta grandes desafíos en el mercado laboral”.

Destacó que existe “una necesidad urgente de políticas dirigidas a este grupo de jóvenes. Activando programas de emprendimiento, fomentando el deporte y la cultura como formas de ocupar su tiempo, orientándolos hacia trayectorias profesionales exitosas y facilitándoles el acceso a financiación bancaria para crear proyectos propios”. Además de “la necesidad de resaltar las historias de éxito de jóvenes que lograron establecer sus propios proyectos en Marruecos, ya sea a través del trabajo por cuenta propia, cooperativas o pequeñas empresas, para animar a otros a dar pasos similares en lugar de encaminarse hacia la inmigración”.

Abdel Razzaq Al-Hiri, profesor de ciencias económicas en la Universidad Mohammed bin Abdullah, de Fez-Sais, confirmó que el grupo de jóvenes que padecen la condición de “ninis” “constituye un segmento importante y marginado de la sociedad marroquí, ya que su número supera los cuatro millones de personas. Este es un problema que se planteó hace años en el informe sobre el nuevo modelo de desarrollo”.

Este grupo “sufre muchos problemas; entre ellos están la deserción escolar, la pobreza y la dificultad de integrarse al mercado laboral”, al considerar que abordar este fenómeno “requiere una intervención urgente. A través de políticas destinadas a mejorar los servicios públicos, brindar oportunidades laborales reales a los jóvenes y armarnos de objetividad, realismo y esperanza para abordarlos”.

Asimismo, destacó “la necesidad de confiar en los programas disponibles, como el programa de auto emprendedores, programas de financiación de proyectos juveniles y la activación de nuevos programas capaces de absorber a estos jóvenes y lograr su integración a la vida económica”.

Y “la importancia de comunicarse con este grupo de manera directa y regular. Muchos de estos jóvenes viven en barrios marginados y las iniciativas gubernamentales no llegan a ellos fácilmente. Llegar a este grupo e interactuar con él positivamente puede ayudar. Contribuye a fortalecer su confianza en el futuro y en las posibilidades de lograr el éxito dentro de Marruecos y beneficiarse de su energía en beneficio de la economía nacional y de la sociedad marroquí”.