El Ejército del Aire de España acaba de hacer una compra: se ha hecho con nuevas armas de asalto

El Ejército del Aire y del Espacio ha puesto en marcha un plan de adquisición de armamento terrestre, con una inversión total cercana a los 410.000 euros. Este proceso busca completar la dotación de fusiles de asalto y subfusiles para diversas unidades, un paso necesario para reforzar las capacidades operativas de sus efectivos.

Asimismo, la operación responde a la tabla de dotación de armamento terrestre establecida en octubre de 2022. La decisión se fundamenta en la adquisición de modelos de armas ya presentes en los arsenales, lo que facilita las tareas de logística y formación del personal militar.

Por otro lado, el Ejército del Aire y del Espacio ha recurrido al procedimiento de Negociado sin publicidad para estas adquisiciones. Este método permite la compra de un producto específico a un proveedor determinado, de acuerdo con la normativa vigente.

Detalles de la adquisición

En este sentido, la partida de mayor volumen es la correspondiente a los 70 fusiles de asalto G36KA4, que operan con munición del 5,56x45mm. Estos modelos, diseñados por Heckler & Koch, se distribuirán en tres lotes entre 2025 y 2027, con un desembolso de 349.999,98 euros, siendo el 75% previsto para 2025, adjudicado a Uniformidad y Suministros de Protección SL según apuntan desde Defensa. Cabe señalar que estos fusiles han sido objeto de polémica en Alemania, donde se consideró su reemplazo por problemas en combate.

Asimismo, se han adquirido subfusiles P90 TACTICAL, calibre 5,7x28mm, con un total de diez ejemplares por 43.594,31 euros, a Equipamientos SDAL SL. A esto se suman cinco subfusiles MP7A1, del calibre 4,6x30mm, fabricados por la alemana Heckler & Koch, por 16.599,98 euros, adjudicados también a Uniformidad y Suministros de Protección SL.

Finalmente, estas nuevas armas están destinadas a varias unidades del Ejército del Aire y del Espacio, incluyendo el Escuadrón de Zapadores Paracaidistas, el Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo, el Grupo Móvil de Control Aéreo, la Policía Aérea y el Grupo de Seguridad, reforzando así su equipamiento y capacidad operativa en diversas misiones.