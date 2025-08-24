Marruecos prueba con éxito un misil de ataque israelí

Marruecos ha probado con éxito un misil EXTRA, diseñado y desarrollado por la empresa de defensa israelí Elbit Systems. Eloperativo demostró la precisión del arma, capaz de alcanzar un objetivo con alta precisión a una distancia de 150 kilómetros. El diámetro de esta arma es de 306 mm, mientras que su ojiva pesa 120 kilogramos.

"El aspecto más significativo de estas maniobras fue la utilización del sistema de lanzamiento múltiple PULS, recientemente incorporado al ejército marroquí. Estas plataformas ofrecen amplias capacidades, ya que pueden manejar misiles EXTRA y también permiten el lanzamiento de misiles Predator Hawk, con un alcance de hasta 300 kilómetros", señalan medios del país vecino.

Marruecos ha firmado un contrato con Elbit Systems por un valor aproximado de 150 millones de dólares, cuya entrega se completará en un plazo de tres años.