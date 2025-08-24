Acceso

España

Fuerzas Armadas

Marruecos prueba con éxito un misil de ataque israelí

Utilizó el sistema de lanzamiento múltiple PULS, recientemente incorporadopor el ejército magrebí

Momento del lanzamiento del misil
Momento del lanzamiento del misilNador City
J.M. Zuloaga
  • J.M. Zuloaga@jmzuloaga2
    J.M. Zuloaga es periodista desde hace más de 50 años, especializado en información sobre el terrorismo de ETA primero y sobre el yihadista en la actualidad
Creada:
Última actualización:

Marruecos ha probado con éxito un misil EXTRA, diseñado y desarrollado por la empresa de defensa israelí Elbit Systems. Eloperativo demostró la precisión del arma, capaz de alcanzar un objetivo con alta precisión a una distancia de 150 kilómetros. El diámetro de esta arma es de 306 mm, mientras que su ojiva pesa 120 kilogramos.

"El aspecto más significativo de estas maniobras fue la utilización del sistema de lanzamiento múltiple PULS, recientemente incorporado al ejército marroquí. Estas plataformas ofrecen amplias capacidades, ya que pueden manejar misiles EXTRA y también permiten el lanzamiento de misiles Predator Hawk, con un alcance de hasta 300 kilómetros", señalan medios del país vecino.

Marruecos ha firmado un contrato con Elbit Systems por un valor aproximado de 150 millones de dólares, cuya entrega se completará en un plazo de tres años.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas