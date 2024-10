El PP deja solo a Albares en pedir la oficialidad del catalán en la UE: "Lo resuelve usted"

El portavoz del PP en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, Carlos Floriano, recriminó esta semana al ministro del ramo, José Manuel Albares, que les pida ahora ayuda para lograr la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la Unión Europea y, con ello, se autorice su uso en el Parlamento Europeo.

Floriano le ha dejado claro durante la comparecencia en la comisión parlamentaria al ministro socialista que "sus compromisos de investidura", como este, "se los tienen que resolver ustedes"..

El enfrentamiento ha surgido después de que el jefe de la diplomacia española solicitara a todos los grupos políticos que hicieran gestiones en el seno de sus respectivas "familias políticas" en Europa con este asunto, dado que la oficialidad requiere la unanimidad de los Veintisiete para convertirse en una realidad.

Ante esto, Floriano ha dejado claro que los populares no se sienten concernidos en este compromiso del PSOE con fuerzas independentistas a cambio de hacer presidente del Gobierno a Pedro Sánchez.

La reacción de Albares a la negativa no ha tardado y en su segundo turno de palabra ha acusado a Floriano de "mofarse" de los "20 millones de españoles" que hablan lenguas cooficiales con su critica a que esto sea "una prioridad" para el Gobierno. "Lo que me extraña es que no sea la suya también que es tan español como yo y los catalanes, compatriotas suyos", censuró el ministro de Exteriores, tal y como recoge EP.

El diputado del PP negó en cualquier cosa estar haciendo algún tipo de "mofa" e insistió en que no les tendrán a su lado en uno de los asuntos que Sánchez pactó con Junts para mantenerse en Moncloa.

"No me mofo, no me va a dar usted ninguna lección de la pluralidad de España, pero no me haga responsable de lo que usted firmó, a mí esto no me compete", insistió Floriano a Albares.

"Tiene usted razón, es una obligación del Gobierno", le contestó Albares, y, aseguró, que al suponer este paso uno hacia el cumplimiento de la Constitución en materia lingüística los de Feijóo deberían vincularse.

Le recordó, de igual forma, a Floriano que su impulso del uso en la Eurocámara del catalán son previas a la investidura de Sánchez. Así, ha recordado que la oficialidad del catalán en la UE y el uso del catalán en la Eurocámara "son dos cosas distintas", que su prioridad es lograr la oficialidad pero que, como la vía del Parlamento Europeo ya estaba abierta antes del acuerdo de investidura, se ha continuado con ella por si puede "ayudar" a conseguir el segundo objetivo.

En este contexto, ha invitado a los grupos a avanzar si apoyarán o no esta propuesta en el Parlamento Europeo. Por lo pronto, el Gobierno ya ha solicitado a la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, que incluya este asunto en el orden del día de un futuro Pleno.

"Lo vamos a llevar y todo el mundo va a poder votar", ha dicho, dando por hecho que lograrán el apoyo del Partido Popular Europeo en la Mesa de Parlamento para que así sea. El ministro ha querido reconocer expresamente el papel que, según ha dicho, está jugando Junts haciendo aportaciones para que se puedan producir avances en este tema y ha subrayado que él está haciendo "todo lo posible" por cumplir el compromiso de Gobierno, pero también por "convicción".

Así ha respondido a la diputada de Junts Marta Madrenas, quien le ha emplazado al ministro a "ponerse las pilas" con este tema y a dejar de "marear la perdiz" porque, ha avisado, su partido no se conformará con que se "rebaje el objetivo de la oficialidad del catalán" a su mera utilización en la Eurocámara.

Eso, ha dicho, sería una "medida simbólica" pero no detendría la discriminación que, a su juicio, sufre su lengua "en los procesos, por ejemplo, de obtención de becas, de lugares de trabajo o de funcionarios".

"Le instamos por favor a que se centre de verdad en las negociaciones bilaterales con los Estados que puedan ser reticentes para conseguir que esta unanimidad, que es imprescindible, se lleve a cabo", ha rogado Madrenas.

En la misma línea, Francesc-Marc Álvaro, de ERC, ha remarcado que la responsabilidad de que esta oficialidad aún no sea realidad es del Gobierno y le ha preguntado si "desconfía" de "su propia fuerza política", puesto que ya apunta que "sería capaz de llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea" para conseguir ese objetivo.

"Con esto usted de alguna manera nos está diciendo que la vía ordinaria será bastante compleja y nos prepara para una vía extraordinaria, lo que significa que estamos peor de lo que pensábamos", ha lamentado el diputado de ERC.

Albares ha asumido la cifra de diez millones de europeos que hablan catalán aportada por Madrenas y ha añadido que es "más o menos" la "lengua número 15" de la Unión. Esto ha soliviantado al portavoz de Vox, Carlos Flores Juberías, que es valenciano y ha pedido a ambos que borren de ese cómputo global a quienes usan la lengua cooficial de su comunidad, remarcando que no es "catalán".

Al diputado de ERC el ministro le ha aclarado que no debe interpretar como "una mala noticia" que apunte la posibilidad de acudir al TJUE para conseguir la oficialidad de catalán, euskera y gallego. "Pero como en ocasiones alguien quiere hacer creer que no es posible con los Tratados, si hace falta, el Tribunal Europeo de Justicia nos dará la razón", ha rematado.