Dejadez de Interior: Hasta cuatro meses de retraso para pagar la nómina correcta a los nuevos policías nacionales

No hay día que la División de Personal de la Policía Nacional no esté envuelta en alguna polémica. La última, recordemos, ha sido su rechazo a que los policías nacionales de Algeciras puedan lucir en sus uniformes la Medalla de Oro, que les ha otorgado esta ciudad. De hecho, sólo ha accedido a grabarlo en el expediente de los agentes pero con un matiz muy significativo: no se puede exhibir en el uniforme y no barema.

Pues bien, Interior no deja de acumular "asuntos pendientes", ya que lejos de solucionarlos... los va acumulando. Y para muestra el problema que arrastra desde hace varios meses con la nómina de los policías nacionales recién incorporados a sus puestos. "Resulta que a la División de Personal le parece totalmente lógico y admisible que los compañeros y compañeras de la 38 promoción de Escala Básica 'sólo' hayan tenido que esperar hasta cuatro meses para cobrar bien su nómina, una vez incorporados a su destino después de la jura", denuncian desde la Confederación Española de la Policía (CEP).

Porque el problema ha sido el siguiente: los policías de esta promoción en concreto juraron el 28 de junio y tuvieron hasta el 29 de julio para incorporarse a las plantillas. Una vez incorporados a sus nuevos destinos, no sólo no cobraron bien los meses de agosto y septiembre sino que han tenido que esperar hasta octubre y algunos incluso hasta noviembre para cobrar lo que determina su puesto.

El desprecio a los policías nacionales

Un retraso de hasta cuatro meses que, a juicio de la División de Personal "entra dentro de los plazos totalmente lógicos y admisibles". Y esta respuesta, lejos de calmar los ánimos, los ha encendido: "¿Qué más da que tantos y tantos policías hayan estado durante todo ese tiempo percibiendo todavía la nómina del destino de prácticas? ¿Qué importan las molestias por cobrar menos durante meses, aunque luego se regularice o te quiten dinero si has cobrado de más? Nada. ¡Qué esperen, qué se aguanten, qué 'sólo' son unos pocos meses!", señalan molestos desde la CEP.

Sin embargo, en un intento por justificarse, Personal argumenta que "la problemática ha surgido en la Comunidad de Madrid por el elevado volumen de funcionarios policiales que obtuvieron plantilla", lo que hacía prácticamente imposible "hacer esos deberes antes de septiembre". Sea como fuere, desde este sindicato consideran que no es más que otro ejemplo del abandono que sufren los agentes por parte del Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, y la Dirección General de la Policía.

"Es difícil demostrar menos empatía y sensibilidad con quienes acaban de entrar en este Cuerpo. Con quienes cumplen con su obligación a diario, incorporándose al servicio y dando la cara en la calle, en cualquier Distrito, Comisaría Local o Brigada. Ellos no esperan meses para hacerlo. Lo hacen desde el minuto uno", matizan.

Y es precisamente por este abandono prologando y reiterado en el tiempo por el que la Confederación Española de la Policía mantiene el conflicto colectivo que declaró a Interior el pasado mes de abril. "Hasta que este tipo de errores no cesen, hasta que no se respete más a los policías, hasta que no haya avances en la jubilación digna, la profesión de riesgo, la equiparación salarial o la protección física y jurídica por el aumento de agresiones, seguiremos sin acudir a las reuniones del Consejo de Policía o negociaciones trampa", concluyen. Lo contrario, a su juicio, sería "dar oxígeno a quien desprecia nuestros derechos". Pero insisten en que sólo la unión de todos los sindicatos hará posible "poner pie en pared ante tanto despropósito".