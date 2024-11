Interior prohíbe a los policías nacionales lucir la Medalla de Oro de Algeciras en sus uniformes

Los policías nacionales de Algeciras no podrán lucir en sus uniformes la Medalla de Oro concedida por el ayuntamiento de este municipio. Es más, pese a constar en sus expedientes, no computará. Así se lo ha comunicado la División de Personal a los agentes condecorados que no entienden porque les deniegan este derecho.

"Suena a pataleta o venganza", señalan desde la Confederación Nacional de la Policía (CEP), que ya ha remitido un escrito al presidente del Consejo de Policía. Y es que este problema, que afecta a todos los compañeros que han pasado por la Comisaría Local de Algeciras desde 2008, no tiene visos de resolverse. Al menos de momento, ya que, pese a que el consistorio aprobó en verano una moción para que los agentes tuviesen su certificado correspondiente y pudieran tramitar sus peticiones, Interior se lo ha denegado. De hecho, sólo han accedido a grabarlo en su expediente pero con un matiz muy significativo: no se puede exhibir en el uniforme y no barema.

Según consta en el documento enviado por el sindicato, en junio de este mismo año, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Algeciras tomó la decisión de "aprobar la propuesta de extensión de autorización del uso de la Medalla de la Ciudad a todos los agentes y mandos del Cuerpo Nacional de Policía que en algún momento de su carrera profesional, y desde el año 2008 hacia adelante, hayan prestado servicio en la Comisaría Local de Algeciras". Una decisión que se ratificó por unanimidad en el Pleno siguiente.

De este modo, desde el sindicato subrayan que las trabas de Interior suponen un "boicot total", no sólo a los agentes sino a Algeciras y a sus vecinos: "No se merecen este trato". Porque la historia se remonta 16 años atrás. En 2008, este consistorio gaditano concedió la Medalla de Oro a la Comisaría Local. Doce años después, en 2020, decidió otorgar esa misma condecoración a todos y cada uno de los compañeros destinados en aquella plantilla, incluyendo los policías alumnos. Y este año se decidió extender la autorización de la exhibición de la medalla a cualquier agente que hubiera trabajado allí desde el año 2008. "Muchos policías ya habían obtenido del secretario general de ese Ayuntamiento la certificación correspondiente, pero al tramitarlo con Personal ha llegado la sorpresa, al denegarles su exhibición en el uniforme", denuncian desde la CEP.

"Desprecio" a los policías

En todas y cada una de estas ocasiones, se aprobó por unanimidad. Sin embargo, desde este sindicato tienen claro que "si no es por una cosa, será por otra". Porque, a su juicio, "el caso es impedir que los compañeros y compañeras que se han jugado el tipo en las calles de Algeciras estos años tengan un más que merecido reconocimiento profesional". Y si bien tienen claro que se agarrarán a cualquier excusa para argumentar ese rechazo, ya que siempre "ponen trabas y nunca dan soluciones", la realidad es que "desprecian" una vez más a los agentes. "Otra más de División de Personal...", ironizan desde el sindicato.

En este punto, recuerdan en su escrito al Consejo de Policía, que la Orden INT 430/2014, de 10 de marzo, por la que se regula la uniformidad en su Corporación, establece en su artículo 30 que "los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía podrán exhibir las condecoraciones que les hayan sido otorgadas a título individual por entidades u organismos del Estado Español y de los estados extranjeros, previa constancia del título de otorgamiento en el expediente personal".

Por todo ello, exigen saber por qué en los expedientes de estos agentes se incluye la fórmula: "No exhibir en el uniforme/no barema". Así, piden que este escrito se traslade a la División de Personal para recabar de ella "el motivo por el que no se está permitiendo la exhibición en la uniformidad de la Medalla de Oro de la ciudad de Algeciras", teniendo en cuenta las consideraciones realizadas y la vinculación de esa plantilla y de las unidades desplazadas a ella en la lucha contra la criminalidad organizada.