Denuncia contra el alcalde de Barcelona por el polémico cartel con una Virgen que se levanta la falda

Abogados Cristianos denuncia ante los juzgados al alcalde de Barcelona por el contenido del cartel que anuncia las fiestas de La Mercè en su edición de este año.

La fundación le atribuye al socialista Jaume Collboni el haber incurrido en un delito de escarnio al haber encargado al cineasta Lluís Danés la elaboración de una obra promocional que incluye en sus retablos barrocos una "mezcla del imaginario circense propio de un freak show con la iconografía religiosa".

En su denuncia, pone en foco, especialmente, en que ocupa un lugar destacado en el cartel, situada en el centro del retablo, una figura femenina con corona que evoca la simbología de la Virgen de la Merced como una "princesa de Barcelona". Que, además -avisa- "se levanta la falda mientras baila" en el vídeo que acompañaba la pieza.

Abogados Cristianos recuerda que el arzobispado de Barcelona ya manifestó su descontento "ante esta vulgar representación" y llegó a defender que las alusiones a la Virgen supone una "grave falta de respeto" para los católicos.

Cartel de las fiestas de la Mercè de este año que ha acabado en los juzgados Cedida Cedida

A nivel jurídico, el denunciante defiende el elemento objetivo que exige el escarnio, en cuanto a que "se ha realizado de forma pública" e "intentando darle el máximo de publicidad posible". Y, en cuanto al tipo subjetivo, expone que en este "acto público" existe una "vejación y ultraje" hacia los sentimientos religiosos.