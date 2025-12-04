Detenido el jefe antidroga de la Policía Nacional en Valladolid

La Unidad de Asuntos Internos ha detenido al jefe de antidroga de la Policía Nacional en Valladolid, el inspector Luis Juan F., según confirman fuentes de la investigación a LA RAZÓN.



La operación se ha llevado a acabo en la mañana de este jueves. Junto a el hay otras personas detenidas, aunque el inspector es el único agente arrestado. El resto de detenidos son tanto españoles como de origen latino, presuntamente vinculadas con pisos donde se practica la prostitución.



Los investigadores estaban detrás de él debido a su alto nivel de vida. Los registros se han producido en su vivienda particular y en su despacho. La causa, bajo secreto de sumario, la dirige el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital vallisoletana.

El inspector, que ha suspendido varias veces el examen para ascender, está acusado presuntamente de quedarse parte de los alijos que incautaba su grupo. El operativo dispuesto ha abarcado, además, el precinto de parte de algunas zonas de la Comisaría de Delicias de Valladolid en la que trabaja el arrestado. Asuntos Internos está también tomando declaración a otros policías como testigos