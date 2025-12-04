Hazte Oír denuncia el respaldo de Sánchez al imputado Gallardo ante las elecciones de Extremadura

La asociación que denuncia la corrupción del entorno del presidente del Gobierno y a la que Sánchez ha puesto en la diana por sus denuncias, Hazte Oír, ha recordado al líder de los socialistas la imputación tanto de su hermano, David Sánchez, como del candidato del PSOE, Miguel Ángel Gallardo.

Antes del último acto de precampaña de los socialistas que comenzarán junto con el resto de los partidos la carrera hasta el próximo 21 de diciembre para convencer a los extremeños y que ha servido para que el líder de los socialistas haya tapado la imputación de Gallardo con la trampa de la deuda, un camión con pantalla LED y mensajes contra la corrupción del Gobierno ha irrumpido en las calles de Plasencia.

"Corrupto se ha quedado" o corrupción, cobardía y cobardía" o "la peor pesadilla de los tramposos", rezaban las consignas de la asociación, junto con las habituales imágenes inspiradas en el 'Padrino'. Como invitado especial, el candidato del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo que ha acompañado en la pantalla a los habituales componentes.

Según apunta Hazte Oir, el vehículo ha recorrido las inmediaciones del Palacio de Congresos y varias calles céntricas para recordar que la foto de Sánchez con Gallardo supone "un gesto político de respaldo a quien deberá responder ante la Justicia". Desde la formación sentencian que una persona imputada no puede posar con el presidente del Gobierno en busca de "el aforamiento para esquivar el juicio como cualquier ciudadano".

El Gobierno y el PSOE pretenden normalizar la corrupción con propaganda. Hoy salimos a la calle para decir que la ley es igual para todos y que nadie está por encima de la Justicia nadie está por encima de la Justicia". ha sentenciado el presidente de la formación con el fin de no olvidar las acciones del PSOE desde que Sánchez arribó al Palacio de la Moncloa.

Hazte Oír responde a las acciones de Sánchez

Como respuesta ante las demandas del presidente del Gobierno, Hazte Oír publicitó un proyecto para denunciar la historia de los socialistas y pese a que el pasado miércoles, la abogada del líder socialista trasladase las quejas por la lona en la fachada de un edificio cercano al Congreso de los Diputados, la asociación no dejará de recordar la corrupción de los españoles.

Por su parte Sánchez que ha personado contra la asociación, ha asegurado que la asociación "ha venido desarrollando a través de diversos medios y escenarios idéntica campaña de difamación y desprestigio denunciada en su día".