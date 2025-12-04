Sánchez tapa la imputación de Gallardo con la trampa de la deuda ante las elecciones de Extremadura

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha mencionado la imputación del candidato socialista en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ni de su hermano, David Sánchez, en el último acto de precampaña en Plasencia ante la llegada de las elecciones en Extremadura. En este sentido, el líder de los socialistas, con un tono sonriente pese a su estado físico, ha magnificado las propuestas del Gobierno a nivel nacional y no ha mencionado los casos de acoso sexual en los que se han visto implicados dos altos cargos del PSOE.

Entre aplausos y después de escuchar con atención al líder de los socialistas en Extremadura, el jefe del Ejecutivo ha subido las escalerillas y ha cargado contra la valentía de la líder del PP en Extremadura, María Guardiola. En este sentido, el líder de los socialistas también ha cargado tanto contra el jefe de Génova, Alberto Núñez Feijóo, debido a la decisión de no acudir al debate televisivo para mantener su percepción sobre la situación informativa que atraviesa RTVE. Sin un atisbo de duda pese a las encuestas presentadas, incluso la del CIS de Tezanos, que alejan a Gallardo de la relección, ha mostrado sus deseos de que la derecha "pierda las elecciones" el próximo 21 de diciembre.

Como si de una batalla se tratase, el presidente del Gobierno no ha eliminado de su repertorio el "miedo" de los votantes socialistas ante los avances en Europa de la "derecha y la extrema derecha" para sentenciar que se encuentra en juego "el modelo de sociedad que queremos" los socialistas. El próximo 21 de diciembre lo que está en juego es qué modelo de sociedad queremos. Hay que acudir a las urnas el próximo 21 de diciembre y apostar por el Partido Socialista", ha recordado con una sonrisa.

Sánchez ensalza la trampa de la deuda

Con Extremadura en un segundo plano, Sánchez ha respaldado a Gallardo que le "sientan bien las elecciones" con la 'trampa' de la deuda. Entre sus cinco razones para confiar en la candidatura de Miguel Ángel Gallardo, el líder de los socialistas ha elevado su discurso al panorama nacional para ensalzar la labor del Gobierno con la aprobación de la ley ELA y con el "crecimiento económico" de España.

Sin olvidar la quita de la deuda aprobada por el Gobierno que rompe con el principio de igualdad y solidaridad entre las comunidades, ha buscado convencer a los extremeños que no tiene consecuencias económicas. Para Sánchez la quita de la deuda termina con todos los compromisos económicos entre los territorios.

Sin menciones al cierre de Almaraz

Entre las cinco razones para convencer a los socialistas, Sánchez no ha mencionado ni la situción procesal de su hermano ni la del líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo ni los deterioros y retrasos que atraviesa la red ferroviaria de la región. En su repertorio tampoco ha tenido cabida el cierre de la central de Almaraz. "La izquierda no pide perdón ni pide permiso", ha incluido como una razón de peso junto con el aniversario del PSOE y de la UGT para obtener los votos de los ciudadanos.