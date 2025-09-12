Detenidos seis implicados en una pelea entre dos grupos rivales en Gran Canaria

La Policía Nacional detuvo la tarde del miércoles, 10 de septiembre, a seis personas en el barrio de San Cristóbal, en Las Palmas de Gran Canaria, por su presunta participación en una riña tumultuaria que puso en riesgo la integridad de varios ciudadanos, según informó el cuerpo en una nota de prensa.

Los hechos se desencadenaron tras una llamada de emergencia recibida en la Sala CIMACC 091, que alertaba de varias agresiones en la vía pública. Agentes de la UPR (Unidad de Prevención y Reacción) y del GOR se desplazaron al lugar y, tras entrevistarse con los afectados, arrestaron a un individuo por amenazas graves y lesiones, al que además se le intervino una navaja tipo mariposa, arma prohibida.

En el marco de la investigación, los agentes accedieron a imágenes difundidas en redes sociales que mostraban el inicio de la pelea y permitieron confirmar que se trataba de un enfrentamiento entre dos grupos con rencillas previas derivadas de relaciones personales y sentimentales. En las grabaciones se observa a uno de los participantes portar un objeto contundente, mientras que otros hicieron uso de palos, piedras, cuchillos y otras armas blancas. La Policía destaca además el conocimiento en artes marciales de algunos implicados.

Ante la gravedad de los hechos y el riesgo para la seguridad ciudadana y el orden público, los agentes calificaron el suceso como riña tumultuaria. Tras las gestiones de localización e identificación, se practicó la detención de un total de seis personas, que han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.