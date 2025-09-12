¿Cuándo comienza el otoño de 2025 en Canarias? Día y hora

El paisaje comienza a virarse hacia los rojizos, amarillos y dorados. La luz se vuelve más baja, el aire se afila y el calendario va dictando un cambio de guion. El otoño astronómico de 2025 comienza en Canariasel domingo 22 de septiembre a las 19:19 horas. La estación durará casi 90 días, terminando el 21 de diciembre, cuando se dé paso al invierno. Así lo fijan los cálculos del Observatorio Astronómico Nacional, referencia oficial para las efemérides en España.

¿Qué pasa exactamente en un equinoccio?

El equinoccio es un instante geométrico, cuando el Sol cruza el escuador celeste y su luz incide con la misma inclinación sobre los dos hemisferios. La palabra viene del latín aequinoctium, “noche igual”, porque día y noche son casi idénticos en duración para la mayor parte del planeta, aunque no perfectos. La diferencia de minutos se explica por la refracción atmosférica y por el tamaño aparente del disco solar; por eso la igualdad exacta, conocida como equilux, suele ocurrir unos días después del equinoccio en latitudes medias.

Un reloj que no cae siempre el mismo día

El equinoccio de septiembre puede registrarse entre el 21 y el 23 según el año. El calendario civil, con sus años bisiestos, no encaja a la perfección con la órbita de la Tierra, que tarda 365,24 días, de ahí los pequeños desplazamientos de fecha. En el siglo XXI, el inicio del otoño en España cae en su mayoría el 22 o 23 del noveno mes del año.

Mientras el hemisferio norte baja el telón del verano, el sur abre su primavera. Las culturas agrícolas asociaron este momento al tiempo de cosecha, a la vendimia y a los grandes viajes migratorios de las aves, un termómetro natural que muchos observan aún hoy en humedales y pasos montañosos.

El cielo del otoño de 2025

La previsión meteoróligica para el otoño dibuja un escenario con temperaturas más elevadas de lo normal. Por su parte, las lluvias serán desiguales, donde se esperan pricnipalmente en el norte peninsular, centro y Canarias. En el resto, un escenario más seco de lo habitual, pero sin excluir episodios de inestabilidad.

Claves para disfrutarlo

El otoño es una estación lenta y rica en matices. Los hayedos, robledales y castañares se convierten en escenarios de bolsillo para la fotografía y el senderismo; los viñedos simbolizan la vendimia; los cielos despejados tras los frentes dejan noches transparentes para asomarse a la Vía Láctea antes de que se esconda temprano. Si algo enseña el equinoccio es la idea de equilibrio, un punto de inflexión entre luz y oscuridad que no dura, pero ordena el calendario natural y cultural con precisión.