Díaz desactiva el ajuste de cuentas de Podemos por los resultados del 23J: "Unidas Podemos sacó un millón de votos el 28M"

Podemos rompió la tregua con Sumar tan solo doce horas después de que en la sede de la coalición se celebrara de manera eufórica los 31 escaños obtenidos el 23J en las urnas. La secretaria general morada, Ione Belarra fue la que dirigió el desafío y mostró que no aplaudía esos resultados que dejaban a Sumar como cuarta fuerza, aunque esos resultados permiten a Yolanda Díaz reeditar el gobierno de coalición.

La también ministra de Derechos Sociales reprochó a Sumar que se dejara "700.000 votos y muchos escaños respecto al peor resultado de Unidas Podemos". La dirigente morada acusó ese resultado por "invisibilizar a Podemos" en las listas electorales y por "renunciar al feminismo". De esta manera, los morados activaban el botón de la guerra política dentro de la misma coalición de la que forman parte y en la que compartirán grupo parlamentario. Una guerra que los aliados de Sumar esperan neutralizar, dejando aislados en sus críticas al grupo de dirección del partido morado,como ha informado este diario en su edición de hoy.

Un desafío por parte del partido morado que tata de ser desactivado y zanjado por parte de Sumar. La propia vicepresidenta segunda, ya en funciones, Yolanda Díaz, ha recordado hoy a los morados que "en el último proceso electoral, Podemos obtuvo un millón de votos". Y ha remachado, "hoy nuestro país es mucho mejor", ha asegurado en una entrevista en Al Rojo Vivo. Ante las palabras de Ione Belarra, la también líder de Sumar no quiso entrar en más detalle y confirmó que se enteró como el resto "a través de los medios de comunicación", que en privado la secretaria general morada no le había trasladado ese mensaje y que "los partidos son dueños de sus palabras".

Poco antes, el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, había ahondado en la misma idea de desactivar la guerra morada. En una entrevista en Espejo Público, de Antena 3, Urtasun ha ahondado en que Sumar ha propiciado un "cambio en el ánimo" . "Si no hubiéramos constituido Sumar no estaríamos en la situación en la que estamos y no hubiera habido ese vuelco electoral que ha habido y no tendríamos esa posibilidad de revalidar el gobierno progresista", ha dicho.

A juicio de Sumar, los resultados obtenidos el 23J no se pueden comparar con el ciclo electoral de las elecciones generales de 2019 porque esta es “la primera vez” que la coalición se presenta a las elecciones. Por tanto, la coalición que dirige Yolanda Díaz ve los 31 escaños, los tres millones de votos y el 12,31% de apoyo como el “punto de partida” de la nueva izquierda.