Echenique carga contra el Congreso por adaptar el hemiciclo para Leonor

El exportavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha cargado contra el Congreso de los Diputados por adaptar el hemiciclo para la jura de la Princesa Leonor cuando no accedieron a hacerlo para que él pudiera acceder con su silla de ruedas y ocupar su escaño con el resto de su bancada.

Echenique lo ha denunciado publicando un mensaje en su perfil de la red social X (antes Twitter), donde ha escrito que “un Congreso presidido por el PSOE se pasó una legislatura entera sin adaptar un solo escaño para personas que van en silla de ruedas con excusas de `patrimonio histórico y ahora otro Congreso presidido de nuevo por el PSOE desmonta TODA LA MESA Y TRIBUNA para la monarquía”.

Asimismo, Echenique ha añadido que "es lo que tiene no tener sangre azul". El exportavoz de Unidas Podemos asevera que "seguro que si me apellidase Borbón -o si hubiese sido un diputado del PP o del PSOE-, no habrían llamado 'patrimonio histórico' a poner los derechos de un banco de madera por encima de los derechos de las personas".

Echenique solicitó en repetidas ocasiones que el hemiciclo fuera adaptado para las sillas de ruedas en su época de diputado. La Cámara Baja ha ido incorporando algunas modificaciones para facilitar el acceso a varios diputados con discapacidad física, pero no se ha adaptado plenamente a sus necesidades para no alterar el valor patrimonial del espacio.

Nueva decoración del hemiciclo para recibir a Leonor

Ahora, con motivo de la inminente jura de la Princesa Leonor, el hemiciclo está siendo acondicionado para la ocasión. El hemiciclo estrenará decorado el próximo 31 de octubre para recibir a la futura Reina de España y verla jurar la Constitución. La tribuna de madera, con sus escaños y balconcillos, ha sido desmontada, y las 350 butacas han sido sustituidas por 600 sillas para que los invitados puedan seguir la ceremonia con mayor comodidad.