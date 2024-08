La emigración: predicar y dar trigo

Siendo presidente, Zapatero visitó Méjico. Fue a la frontera y en un arrebato lírico-social-cursi, improvisado o preparado, dijo: “ No hay muro por alto que sea que pueda imponerse al sueño de una vida mejor”. Un desahogo humanitario chulo pero que como me comentó un militar americano resultaba incordiante e hipócrita: “su presidente nos toca los cataplines criticando nuestro muro pero el está intentando agrandar las vallas de ustedes en Ceuta y Melilla. ¿ Cual es la diferencia?".Me defendí embarulladamente, el buenismo de ZP era totalmente incongruente ; la hipocresía de su actitud está generalizada entre las mejores familias europeas.

La Unión Europea, patria de derechos humanos, ha intentado repartir la carga de los emigrantes que intentan establecerse en Europa y ha encontrado enormes disidencias. Grecia, Italia y España se ven crecientemente invadidas por pateras, cruces nocturnos y pasajeros que llegan a Barajas o Fiumicino como turistas y se quedan. Algún miembro ,como Alemania y hasta ahora Suecia, ha sido muy generoso a la hora de aceptar emigrantes.Otros, propensos a hablar de derechos humanos, de solidaridad, se niegan a entrar en los repartos . Los sospechosos habituales, los faltones, son Hungría, Chequia, Polonia, Eslovaquia y en cierta medida Austria. La solidaridad europea no funciona, ( la de la OTAN en este tema tampoco, recordemos los vanos esfuerzos de nuestro gobierno por colocar esta cuestión en la Cumbre de Madrid). Bruselas no puede poner firmes a esos países.

Parecida es la situación en España. El peso de los menores acabará quebrantando la economía de las Canarias y produciendo brotes de racismo hasta ahora reducidos en nuestro país y una porción de las Comunidades arrastra los pies para albergar un puñado de chavales. Aquí la sospechosa, la convicta es Cataluña, cuyos dirigentes en su cocktail de estupido supremacismo mental y su fijación por desobedecer cualquier norma “ española” incómoda se salen ab initio del reparto. Y para el gobierno de Sánchez todo vale menos irritar a los separatistas. Le va en ello la subsistencia.

Lo espinoso de la emigración, necesitamos emigrantes por la ridícula tasa de natalidad occidental pero resulta suicida aceptar que cualquier extranjero necesitado pueda colarse en nuestros países, demanda varias aclaraciones dirigidas tanto a los intransigentes que demonizan a los emigrantes como a los que los canonizan otorgándoles ipso facto derechos que no tienen.

Resulta imperativo distinguir entre refugiados y emigrantes económicos. Los primeros hay que acogerlos con buena cara. La Declaración universal de Derechos humanos dicta: “En caso de persecución toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de el en cualquier país”. Por lo tanto, lo remacha la Convención de Ginebra de 1951, cualquier perseguido por motivos religiosos, de raza, políticos ...tiene un derecho reconocido por la ley internacional. Los rusos que huyen porque Putin los quiere empapelar por llamar guerra o invasion el ataque a Ucrania, los venezolanos que temen ser encarcelados porque se manifiestan contra el pucherazo de Maduro, las mujeres musulmanas que van a sufrir la ablacion o son forzadas a un matrimonio indeseado, etc...han de ser acogidos.

Otra cosa son los emigrantes sin trabajo en Senegal o que saben que en Europa ganarán mucho más que en su país. Si ingresan en Europa hay que tratarlos como seres humanos, alimentarlos y vestirlos al llegar, pero aunque se hayan jugado la vida en un cayuco no estamos obligados a admitirlos aunque lo diga Acnur, los buenistas españoles o finlandeses o un asesor de la ONU. Ni siquiera si lo afirmara Mbappe o el Papa Francisco.

La creencia, a menudo , es la contraria. Cuando una caravana de 9.000 personas atravesó Méjico uno de sus portavoces manifestó “ ahora nos vamos a ir para Trump a ver si se atreve a pararnos” y cuando leímos en la prensa que “ una caravana está bloqueada en Tijuana por las medidas antimigratorias de Trump” se da un mensaje alarmante pero falso. Lleva una carga ominosa que traslada la responsabilidad a los estadounidenses; pero no hay tal. Trump será un lenguaraz pero está en su derecho, el muro además no lo inició el sino un presidente demócrata, como estamos nosotros en subir la valla de Melilla o alargar un pantalan en Ceuta.

Otra propuesta bien intencionada, un tanto irrealista, es la que sostiene que hay que atajar en mal en la raíz, en origen, que hay que actuar en Senegal, en Malí, en Libia y en Mauritania. Sin embargo, ¿ estamos dispuestos a hacerlo de forma no simbólica?

Lo dudo, exigiría un vasto despliegue militar, en momentos en que los europeos nos retiramos de Africa y Rusia nos sustituye, y un inmenso desembolso económico para crear industrias, infraestructuras...en las naciones que envían emigrantes. Cuando se habla de un Plan Marshall para Africa se está soñando, autores como Tamames y Fanjul nos muestran que las cantidades que Europa estaría dispuesta a gastar son fruslerías .Los dirigentes europeos no están dispuestos a pedir sacrificios, un serio Plan Marshal lo exigiría, ni militares ni económicos. La opinión pública tampoco. Por otra parte, hay que estudiar el talante de ciertos dirigentes africanos, no faltan los corruptos en gran escala ni los que utilizan la emigración no solo para obtener remesas de los trasterrados sino para desembarazarse de una juventud políticamente revoltosa.

Con todo, el problema como el dinosaurio esta ahí. La emigración hace perder o ganar elecciones de forma galopante, en America será blandido por Trump contra Kamala con resultados notorios, da réditos en Hungría, cambia políticas en Suecia y Holanda, incluso Alemania recapacita porque crea actores políticos inquietantes para los poderes fácticos. Por último, señalemos que los gobiernos empiezan a utilizarlo como peligrosa arma de presión, Rusia contra Finlandia, Turquía también, con Erdogan en sultán prepotente recibiendo a los dirigentes europeos en la insultante escena del sofá de la von der Layen...

Marruecos también la usa con nosotros, abriendo el grifo de las pateras, de los menas y causando que los españoles nos planteemos, aún de forma no obsesiva pero todo llegará, el tema de si la emigración musulmana es asimilable o no. En Europa tienen ya sus dudas.