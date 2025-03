La empresaria de Ferraz, sobre la mediación de Industria: "Nos dijeron que hiciéramos llegar la documentación a través de Koldo"

Carmen Pano confirmó en sede judicial el pasado 25 de febrero que celebraron una reunión en el Ministerio de Industria en enero de 2021 gracias a la mediación de Víctor de Aldama y de Koldo García, entonces asesor de José Luis Ábalos. La empresaria, que declaró como testigo, expuso que, efectivamente, se reunieron en el departamento que dirigía Reyes Maroto y que se les trasladó que les hicieran llegar la documental de Villafuel -empresa que solicitaba operar en el mercado de los hidrocarburos- a través de Koldo García.

"Se nos dijo que la documentación se la hiciésemos llegar a través del señor Koldo", reza el acta de su declaración a la que ha tenido acceso LA RAZÓN. El abogado de Ábalos le preguntó por la gestión en este asunto del exdirigente socialista, a lo que la empresaria dijo que "ninguna". "¿Quién era el ministro de Industria? Lo recuerda?", le interrogó: "Sí, Reyes Maroto", respondió Pano. "Si el Ministerio de Industria era el que tenía que conceder la licencia de hidrocarburos, el Ministerio de Transportes creo y perdón por la expresión pintaba poco", reiteró el abogado, a lo que ella respondió dándole la razón.

El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, les citó tanto a ella como a su hija, Leonor González Pano, dado que la mercantil Have got time (asociada a ambas) adquirió el chalet de Cádiz en el que veranó el exministro en 2021. En ese sentido, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que esta adquisición se produjo para gratificar a Ábalos por sus gestiones a favor de Villafuel, empresa clave de la trama de los hidrocarburos. Por ello sospechan que tanto madre como hija solo figuraban al frente de la mercantil y que, en realidad, quienes la controlaban verdaderamente eran Claudio Rivas (dueño de Villafuel) y su socio Víctor de Aldama.

Estaba "de los nervios" cuando llevó las comisiones a Ferraz

La empresaria rememoró ante el instructor las dos ocasiones en que en octubre de 2020 entregó 45.000 euros en comisiones en la sede central del PSOE de la madrileña calle de Ferraz. Pano se encargó, fijo, de entregar estos miles de euros en efectivo porque Aldama le indicó que él "no podía, no tenía el chófer, no había nadie para llevar el tema" y se lo pidió. Confesó que "estaba un poco de los nervios" cuando acudió a dejar este dinero en "la segunda planta" del cuartel general de los socialistas ya que "no me gustaba el tema".

La primera vez fue ella sola la que se desplazó hasta Ferraz y, en la segunda ocasión, le acercó Álvaro Gallego, uno de los hombres con los que se relacionaba profesionalmente el comisionista de la trama "Koldo". Nunca pasó el control de seguridad, afirmó al juez, y se limitó a decir en la puerta principal "soy Carmen Pano, vengo de parte de Víctor de Aldama" y le indicó un trabajo que le esperaban en la segunda planta. "Cogí el ascensor y, cuando se abrieron, había una persona", se identificó ante ella y le entregó el efectivo.