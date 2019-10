Nuria López (24 años), Estudiante del MIR

«Cuando sales fuera y dices que eres español, nos enorgullece»

Estudiante en Málaga, Nuria asegura que «nos sentimos muy orgullosos de ser españoles. No creo que nos avergoncemos, en especial cuando salimos fuera del país». A ella, el hecho de que la gente cuelgue su bandera en las ventanas o pegue pegatinas en el coche con la insignia nacional, «le parece genial». «Yo no la pongo pero si algún día quiero ponerla la pondré. Mirar mal a alguien que lleva la bandera no me parece adecuado. Es de todos».