Espectacular robo de una embarcación mauritana por 20 pescadores segaleses para viajar a Canarias

Un esèctacular intento de viajer hasta Canarias se ha registrado en la ciudad mauritana de Noadibú, cuando 20 pescadores senegaleses robaron una embarcación para viajar con destino a las Islas Canarias. El capitán Mamadou Diop, presentado como el cerebro de la operación, y sus compañeros fueron arrestados frente a las costas marroquíes tras una larga persecución.

La embarcación pertenecía a Oumar Sène. Su hijo, que se encontraba a bordo en el momento del robo, fue amarrado y abandonado en otro buqque. Alertados, Oumar Sène, acompañado de otras dos pesonas, persiguieron a los fugitivos, para dirigirlos hacia aguas territoriales marroquíes. Se desató una batalla naval antes de que los autores, exhaustos, se rindieran, informan medios mauritanos

Los veinte pescadores fueron finalmente entregados a la marina mauritana en Nuadibú para ser interrogados. Este asunto reaviva el debate sobre la migración irregular, a pesar del fortalecimiento de las medidas de vigilancia marítima.