Inmigración ilegal
Espectacular robo de una embarcación mauritana por 20 pescadores segaleses para viajar a Canarias
Fueron perseguidos por el dueño de la barca y dos amigos e interceptados en aguas marroquíes
Un esèctacular intento de viajer hasta Canarias se ha registrado en la ciudad mauritana de Noadibú, cuando 20 pescadores senegaleses robaron una embarcación para viajar con destino a las Islas Canarias. El capitán Mamadou Diop, presentado como el cerebro de la operación, y sus compañeros fueron arrestados frente a las costas marroquíes tras una larga persecución.
La embarcación pertenecía a Oumar Sène. Su hijo, que se encontraba a bordo en el momento del robo, fue amarrado y abandonado en otro buqque. Alertados, Oumar Sène, acompañado de otras dos pesonas, persiguieron a los fugitivos, para dirigirlos hacia aguas territoriales marroquíes. Se desató una batalla naval antes de que los autores, exhaustos, se rindieran, informan medios mauritanos
Los veinte pescadores fueron finalmente entregados a la marina mauritana en Nuadibú para ser interrogados. Este asunto reaviva el debate sobre la migración irregular, a pesar del fortalecimiento de las medidas de vigilancia marítima.
