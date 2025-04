El Estado Islámico edita un manual de 9.000 palabras para la formación de los yihadistas

"Vuestros hermanos de la Fundación Al-Saqri para las Ciencias Militares os presentan hoy lo que Alá les ha otorgado de los conocimientos adquiridos, de los libros especializados y de la experiencia práctica, una guía completa que comparten con sus compañeros muyahidines en todos los rincones de la tierra, con la esperanza de que les ayude a sobrevivir a los kuffar (infieles) y evitarlos".

Así comienza un manual que el Estado Islámico está haciendo llegar a sus militantes y simpatizantes. Explica que "la siguiente guía se presenta a ustedes, nuestros hermanos en tawhid (la revelación), proporcionando instrucciones que permiten la supervivencia en cualquier entorno, si Dios quiere, y evitando ataques de enemigos de Dios, con la esperanza de que les ayude en la planificación, preparación, ejecución y evitar ser capturados con el permiso de Dios. Después de confiar en Allah Todopoderoso, el éxito de un muyahidín en el campo depende de su capacidad para adaptarse a condiciones duras y de su conocimiento para proporcionar asistencia médica inmediata cuando sea necesario".

"Corresponde al muyahidín poner ante sus ojos que la esencia de su continuidad no reside sólo en el alcance de su capacidad práctica para sobrevivir, sino más bien en la cabeza de esa supervivencia y su secreto en confiar en Allah, el Todopoderoso", agrega.

"Esta guía incluye información para nuestros compañeros muyahidines, extraída de libros y estudios especializados, así como las experiencias de nuestros compañeros muyahidines en varias partes del mundo. Antes de entrar en detalles, un muyahidín debe comprender los principios básicos de supervivencia y evasión".

Y se dedica a dar consejos sobre los siguientes temas:

Acciones inmediatas: • Evaluar la situación inmediata antes de actuar. • Buscar un sitio oculto. • Evaluar y tratar condiciones médicas. • Desinfectar el área.

Esconde el equipo que se queda atrás. • Aplicar camuflaje personal. • Aléjese del sitio oculto, se recomienda patrón en zigzag. • Usar el terreno para obtener ventaja, comunicación y ocultación. • Busque un refugio seguro.

Ocultamiento: • Ocultamiento adecuado, desde tierra y aire. • Distancia segura de las posiciones enemigas y líneas de comunicación. • Identificar múltiples vías de ataque/aproximación y escape. • Protección del medio ambiente. • Posibles oportunidades de comunicación/señalización. • Manténgase alerta, mantenga la seguridad. • Bebe agua.

Introducción Refugio: • Reevaluar la situación; Trate las lesiones, luego haga un inventario del equipo. • Revisar el plan de acción; Establecer prioridades. • Determine la ubicación actual. • Mejorar el camuflaje. • Enfocar los pensamientos en las tareas que tiene entre manos. • Ejecutar el plan de acción, manteniéndose flexible. Movimiento: • Viaja lenta y deliberadamente. • No deje evidencia de viaje y usa el ruido y la disciplina de la luz. • Detenerse, mirar, escuchar y oler; Tomar las medidas adecuadas. • Muévase de un área oculta a otra. • Utilizar técnicas de evasión de movimientos.

Como es habitual, LA RAZÓN no da detalles del contenido del manual para no contrubuir ala difusión de las tácticas y métodos terroristas, sino que se limita a dar cuenta de la existencia del mismo, por lo que supone de peligro para los que son considerados por los yihadistas como enemigos, que son practicamente todos los que no piensan como ellos.