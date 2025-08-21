Este es el sueldo de Grande-Marlaska como ministro del Interior del Gobierno de Pedro Sánchez

El ministro del Interior, Fernande Grande-Marlaska, lleva unas semanas en el foco de la noticia, especialmente por la gestión de la emergencia tras la declaración de los diferentes incendios forestales que están arrasando España.

A ello se le suma la información publicada por LA RAZÓN hace unos días, en la que se aseguraba que las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular no ceden la competencia en la dirección y gestión de los incendios forestales porque "no se fían" del ministro del Interior, algo que ha suscitado polémica.

En este sentido, muchos se preguntan cuál es el salario que Fernando Grande-Marlaska percibe por su labor al frente del Ministerio del Interior, sobre todo cuando son muchos los que consideran poco adecuada su gestión en el Gobierno de Pedro Sánchez.

¿Cuánto cobra Marlaska como ministro del Interior?

El sueldo de los Altos Cargos del Gobierno son aprobados, y publicados, en teoría de forma anual, en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Sin embargo, España atraviesa la anormalidad de que se llevan sin aprobar unos Presupuestos Generales del Estado desde el año 2023, por lo que estos llevan prorrogados desde entonces, tal y como figura en el Portal de Transparencia.

En el Artículo 21.1, del Capítulo II, de los Presupuestos Generales del Estado del año 2023 figura que Fernando Grande-Marlaska cobra, como ministro del Gobierno, un sueldo bruto anual de 79.415,16 euros, sin pagas extras y con una retribución en 12 meses, lo que supone un total de 6.617,93 euros brutos mensuales por su cargo al frente del Ministerio del Interior.

Sin embargo, en el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado figura que cobra una cifra notablemente superior a la estipulada en los PGE, que asciende hasta los 97.123,44 euros brutos anuales en 2024, lo que ascendería la cuantía mensual bruta a un total de 8.093,62 euros; casi 18.000 euros más anuales.

Sea como fuere, si el salario es el que aparece en el BOE, el ministro del Interior estaría cobrando entre 11.000 y 10.600 euros menos que Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Sin embargo, si Marlaska estuviese cobrando la cifra que figura en el Portal de Transparencia, estaría percibiendo entre 7.100 y 6.600 euros brutos anuales más que el jefe del Ejecutivo.