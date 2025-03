Estoicismo en tiempos sanchistas

Admitámoslo: no corren tiempos sencillos. Últimamente, las cosas reguleras parece que ganan a las buenas. Hemos cambiado a Quincy Jones por Bizarrap y a Churchill por Von der Leyen. La tentación de poner cara de Clint Eastwood en Gran Torino está ahí… y solo la superas un poco cuando recuerdas que ya no se tiran cabras desde los campanarios ni se fuma en los aviones. Dios aprieta, pero no ahoga. Una cosa por otra. El consuelo de que ninguna victoria sea definitiva es que las derrotas tampoco lo son. Al final se trata de ser estoico. Aguardar tu momento, sin dejar que se apague la llama de virtud, mientras evitas caer en un derrotismo nihilista. O, peor aún, en el cinismo. Ya lo decía Josep Pla: se puede ser escéptico, pero nunca un cínico.

Saco a colación todas estas reflexiones desordenadas de viernes por la mañana, porque he detectado estos días como un cierto decaimiento en la moral de la tropa. El español conservador, liberal o el socialdemócrata con sentido de Estado (a estos últimos los linces ibéricos ya les han superado en número) empiezan a resignarse a vivir atrapados en un patrón de comportamiento demasiado familiar: subidón de indignación al conocer la última barrabasada del sanchismo y resignación, bien porque el siguiente escándalo tapa al actual, bien porque «esto es lo que hay y Pumpido ya se buscará las mañas para aceptar pulpo como animal constitucional».

La política española se mueve en unos parámetros médicos en los que el diagnóstico está bastante definido, pero la cura puede que no esté todavía ni en fase experimental. El PSOE se ha convertido definitivamente en un problema para el concepto de igualdad y justicia entre españoles, el PP sigue tratando de convencer a una parte de su electorado potencial de que no es «el PSOE diez años después» y Vox es Vox. El partido de Santiago Abascal tiene un poco descolocados a los que creyeron que venía a ser la referencia del campo y el nacionalismo español. El viaje que va de la narrativa del morrión de los Tercios a llevarse la mano al corazón cuando Trump les da un cariñito ha sido como subirse en el Tren de la Mina. De reivindicar la cruz de San Andrés en América a tomar como inspiración a un hispanófobo que además nos pone aranceles. Ser un partido indexado a los proteicos bandazos del nuevo presidente de Estados Unidos es, por fuerza, abonarse a la cabalgada de contradicciones.

En todo caso, mientras el espectro conservador trata de afinar su relato y se debate entre la indignación y el estoicismo, lo que no cambia es lo de la izquierda y los nacionalistas. Esos sí que tienen clarísimo que la vida es evolución. Y además, evolución lampedusiana: evolucionar para que todo siga igual. O mejor dicho, para llegar al objetivo que siempre han tenido cristalino. Lo saben bien los nacionalistas catalanes que hasta que estalló el «procés» siempre habían disimulado tras el biombo modernista de su catalanismo, aparentemente aseado, un oscuro nacionalismo excluyente.

Esta semana, Sánchez ha concedido a Junts el honor de anunciar la delegación de las competencias migratorias. A la cima del pujolismo hemos llegado. Hace tiempo quedó claro que el problema de la lengua catalana no es que la gente no lo aprenda, sino que los hay que, habiéndolo aprendido y teniendo incluso el carnet del Club Super3, se empeñan en seguir usando el castellano en su vida diaria. Y esa es una libertad, por lo que se ve, que no se puede consentir porque, según dicen, pone en peligro nada menos que la supervivencia de una nación. Y mira que la Generalitat ha fomentado durante años la llegada de Youssef de Marruecos porque, puesto a aterrizar en Ripoll, lo mismo Youssef priorizaba el aprendizaje del catalán al del castellano. El bulto sospechoso era Wilson de Ecuador.

El indepe siempre ha sospechado que un tipo que no habla el quechua en su propio país, mucho menos va a mostrar una pulsión loquísima por aprender catalán, pudiéndose apañar con el español. Pero hete aquí que priorizar a Youssef por encima de Wilson no parece haberles satisfecho y ahora Sánchez les concede el arma definitiva: o acreditas conocimientos de catalán o puede que no tengas papeles en Cataluña. Sánchez compra cinco minutos más en Moncloa a cambio de erotizar a los indepes con un nuevo sueño: que los inmigrantes vengan ya en el cayuco repasando los pronoms febles y cantando el Virolai.

El PSOE siempre le da la puntilla al régimen en el que habita

Vaya por delante que aplicar un sano estoicismo nos puede ayudar a conllevar este dislate. La medida debe todavía aprobarse en el Congreso y a Podemos (puestos a erotizarnos todos con algún sueño remoto) todavía le puede dar un arranque de coherencia zurda y oponerse a esta medida que ellos mismos califican de racista. Y todo esto sucede porque el PSOE también es un alarde evolutivo. Siempre ha sido el partido que le da la puntilla al régimen en el que habita. El régimen pasa, pero el PSOE se renueva. Le hicieron la zancadilla a la Restauración en 1917; desestabilizaron a la Segunda República con la revolución asturiana del 34 y ahora están segando los pilares de la democracia del 78, hija de la Transición. En el PSOE, lógicamente, te dicen que no. Que, precisamente porque son expertos en cambiarlo todo para no cambiar nada, con todas estas cesiones están normalizando Cataluña. Y te ponen como ejemplo el regreso de la Fundación La Caixa. En estas páginas nos vamos a alegrar siempre de todo lo que suponga dar calma a esa tierra que desde 2017 es un jarrón roto pegado con cola.

Pero cabe preguntarse qué pasará cuando los supremacistas vuelvan a la Generalitat y se encuentren todo el arsenal de herramientas que Sánchez les ha concedido en estos tiempos de supuesta distensión. Al que le toque lidiar con ese toro revitalizado por estos años de sanchismo más vale que se haya preocupado de echar mano de un rotulador de punta gorda como el de Trump para restablecer el delito de sedición, la gravedad de la malversación y devolver la política migratoria al Estado que ampara a todos los ciudadanos de este país, que solo piden ser libres e iguales ante la ley. De no hacerlo, puede que ni con el estoicismo nos alcance.