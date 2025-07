Un exalto cargo de Transportes siembra dudas ante el juez sobre la financiación del PSOE

El ex director general de Carreteras, Javier Herrero, puso en entredicho en su comparecencia de este lunes en la Audiencia Nacional la tesis del PSOE sobre el "impuesto" que le reclamaron en 2022. Herrero, que declaró como investigado por los presuntos amaños de obra pública en el Ministerio de Transportes, confirmó que desde Gerencia del partido le solicitaron este pago pero dijo que era "voluntario" y que por ese motivo no lo abonó.

En concreto, el fiscal Anticorrupción del caso, Luis Pastor, le preguntó por el famoso "impuesto" al que se refiere la Guardia Civil en el "informe Cerdán". El exalto cargo de Transportes respondió que Koldo le alertó que le iban a llamar desde la formación para reclamarle este abono, tal y como hicieron. "Me sorprendió la llamada", alegó Herrero en sede judicial, según confirman a LA RAZÓN fuentes presentes en el interrogatorio.

Al respecto dijo que su interlocutora -que no identificó- le trasladó que era "habitual" que los altos cargos, como es su caso, efectúen una "donación voluntaria" al partido. También le dijo que le iban a mandar un documento para rellenar con sus datos y que tenía que facilitar una cuenta bancaria en la que pudieran hacer el cargo. Herrero se interesó específicamente por la cuantía a abonar, pero su interlocutora le precisó que el monto lo decidía él. Una vez recibido el cuestionario, decidió no rellenarlo y no efectuar pago alguno. Nadie en el PSOE le llamó para reclamarle nada.

No cuadra con la versión del PSOE

La explicación del exalto cargo de Transportes no casa con lo defendido desde la formación socialista. Tras hacerse público el informe de la Unidad Central Operativa (UCO), el PSOE alegó que a Herrero se le reclamó una aportación de carácter obligatorio, de acuerdo con lo contemplado en los reglamentos y estatutos del partido.

Informe UCO impuesto L. R.

En concreto, el artículo 63 del Reglamento regula las aportaciones o donaciones de cargos públicos. En concreto, determina que tanto su aprobación la propone la Comisión Ejecutiva Federal y que el incumplimiento de este "compromiso de pago" por un periodo superior a los tres meses puede dar lugar a una "actuación disciplinaria". Por su parte, el artículo 61 regula el pago también obligado de la cuota de afiliación anual que fija el Comité Federal. El Reglamento contempla la posibilidad de que se establezcan aportaciones "extraordinarias", pero éstas deben ser aprobadas por el Comité Federal.

De lo declarado por Herrero se desprende que "el impuesto" solicitado desde Gerencia no tendría que ver con estos abonos regulados en los estatutos porque se le trasladó que eran "voluntarios" y porque no hubo repercusión alguna con el impago. Además, también cabe recordar que esta petición, de la que le advirtió previamente Koldo García, se efectuó en marzo de 2022, esto es, cuando llevaba cuatro años ocupando un alto cargo en el Ministerio. El impago tampoco tuvo la repercusión que contempla el Estatuto, ya que siguió en su cargo siete meses más, hasta su cese en octubre de aquel 2022.

"Lo del impuesto me sorprendió"

Herrero, cuya defensa ejerce el prestigioso penalista Jesús Mandri, insistió que le causó sorpresa la petición, aunque confirmó todos los extremos recogidos por la UCO en su oficio. Los agentes especificaron que la persona que le contactó entonces fue Ana María Fuentes. Se trata de la gerente del partido a la que Sánchez eligió para asumir de forma provisional la Secretaría de Organización del PSOE tras la dimisión de Santos Cerdán por su imputación en estas diligencias.

"Perdona que te moleste me pide tu teléfono la gerente del partido", le escribió Koldo el 15 de marzo de 2022 y añadió: "Si no se lo doy yo lo consigue seguro. Es por avisarte. Creo que te van a pedir el impuesto". Unas horas más tarde, Koldo le preguntó a Herrero si le habían llamado desde Gerencia, confirmando este que, efectivamente, le remitieron un "formulario" y que no le habían especificado la cuantía. "De este modo, se infiere que desde la Gerencia del PSOE se le pidió a Javier Herrero que realizase algún tipo de aportación económica", precisó la UCO.

Investigación a la caja del PSOE

Esta conversación junto con otras también reflejadas en el informe (tales como las alusiones de Koldo a la "ganadería") abrieron la puerta a investigar una presunta financiación irregular de la formación socialista en estas diligencias. Se trata de un asunto incipiente que acaba de arrancar en el alto tribunal y que todavía es de carácter muy embrionario.

La misma arranca tras sumar dos testimonios clave sobre la caja del PSOE: el primero lo protagonizó Víctor de Aldama, el empresario confeso que dijo en diciembre que Koldo le trasladó que parte de las mordidas percibidas por los amaños de obra irían para la formación. El segundo se atribuye a Carmen Pano, quien dijo que llevó 90.000 euros en dos viajes a Ferraz en plena pandemia por orden de Víctor de Aldama.

Con todo, el magistrado Leopoldo Puente dio luz verde a investigar las donaciones de José Luis Ábalos a la formación, después de que la UCO advirtiera que no le cuadra lo localizado en sus cuentas con los pagos del Congreso y del partido declarados en Hacienda. En su respuesta, entregada esta misma semana, el PSOE reiteró el carácter obligado de los pagos de Ábalos al partido. Según dijo, el Congreso abonó el salario de su "ex número tres" a una cuenta del Grupo Parlamentario y éste se lo remitía a su cuenta personal una vez detraídas "las cantidades comprometidas por éste como aportación al PSOE". Además, también efectuó donaciones por el cargo ostentado.

El partido recuerda en su respuesta que se trata de "un compromiso asumido por los militantes" y contemplado en sus estatutos, por lo que pagó al PSOE en condición de diputado, de ministro y de secretario de Organización. Se trata pues de unos abonos obligatorios que distan de lo que se le reclamó a Herrero ya en su recta final como alto cargo del Ministerio de Transportes.