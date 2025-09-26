El PP exige por carta a Sánchez que vuelva al Senado: "Ha encontrado más tiempo en su agenda para visitar la Gran Muralla China"

Remitente: Senado, Alicia García, portavoz del Partido Popular. Destinatario: Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, Palacio de la Moncloa. Reza uno de los pasajes de la misiva: "En más de dos años de legislatura, su presencia en el Pleno para someterse a control se ha reducido a una única ocasión, el 12 de marzo de 2024. Han transcurrido más de dieciocho meses desde aquella efeméride".

Desde entonces, prosigue la dirigente popular: "Permítanos la observación, ha encontrado usted más tiempo en su agenda para visitar la Gran Muralla China o los confines más remotos del planeta, que para cruzar la breve distancia que separa La Moncloa del Senado".

El grupo popular en la Cámara Alta ha entonado otro "basta ya". En el anterior periodo de sesiones, impulsó una reforma del Reglamento para obligar al presidente a acudir a un Pleno al mes, como mínimo. El cambio, entró en vigor. Pero llegó septiembre... y nada. La dinámica sigue siendo la misma.

Por eso, García le ha remitido una carta en la que le recuerda que ya no se trata de una cuestión de voluntad. Sino de legalidad. "La reciente reforma de nuestro Reglamento del Senado, aprobada en marzo de 2025 y en vigor desde entonces, es meridianamente clara en su artículo 164, al establecer que 'El presidente del Gobierno responderá preguntas en el Pleno de la Cámara al menos una vez al mes durante los periodos ordinarios de sesiones'".