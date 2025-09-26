Aumentan las bajas por problemas de salud mental en la Guardia Civil: se han duplicado en una década

"La salud de los guardias civiles en riesgo". Así de contundentes se muestran los representantes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) que han realizado un estudio sobre las cifras de absentismo laboral en el Cuerpo. De esta forma han determinado que en la última década se han duplicado las bajas por salud mental por lo que han exigido medidas urgentes para abordar este problema.

Y es que, según las cifras oficiales, las bajas por causas psiquiátricas ya superan los 1,4 millones de días en el periodo analizado. Representa el mayor incremento de la serie histórica. Solo en 2025, el índice de absentismo alcanzó el 7,87%, el dato más elevado de la última década.

Desde la asociación se explica que, mientras las bajas por enfermedad común y fuera de servicio se han mantenido estables, la presión psicológica, la sobrecarga de trabajo y la falta de recursos específicos han disparado las bajas psiquiátricas. "Situándose como un problema estructural que amenaza la salud y la operatividad de la Guardia Civil", analizan.

Plan de salud mental en la Guardia Civil

Por ello, denuncian que, pese a la gravedad de los datos, no se han implementado planes eficaces de prevención ni protocolos de apoyo psicosocial adecuados. "Nuestros compañeros no pueden seguir siendo víctimas del abandono institucional", alertan.

Agente de la Guardia Civil en tareas de investigación en la zona afectada por el incendio de Benamaurel y Castilléjar, en el norte de la provincia de Granada Guardia Civil Europa Press

La carga de estrés, la falta de medios y la presión de un trabajo cada vez más exigente están pasando factura a su salud. "Es inaceptable que se mire hacia otro lado ante una realidad que pone en riesgo tanto a los guardias civiles como a la seguridad ciudadana", lamentan.

De esta forma alzan la voz para reclamar al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Guardia Civil programas específicos de prevención y tratamiento de la salud mental. También exigen el refuerzo de las plantillas para reducir la sobrecarga de trabajo y protocolos de detección temprana y apoyo psicológico continuado.