Podemos llama a la huelga general el próximo 15 de octubre para exigir que el Gobierno rompa relaciones con Israel

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha hecho un llamamiento a la huelga general el próximo 15 de octubre para "exigir que el Gobierno rompa relaciones económicas, diplomáticas, militares, culturales y deportivas con los genocidas", en referencia al Estado de Israel.

"Hoy vamos a seguir alzando la voz contra este genocidio, no vamos a permanecer calladas", ha espetado Belarra durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados.

Belarra ha explicado que desde la formación morada van a "exigir al Gobierno que tome medidas contundentes para pararle los pies a Netanyahu. Para que abandone su complicidad con los genocidas y también su política de titulares que no valen para nada".

Por este motivo, la diputada de Podemos ha llamado a seguir los pasos de los sindicatos iltalianos, que el pasado viernes convocaron una huelga general en el país tras el asalto a la Global Sumud Flotilla por parte del Ejército israelí.

"Como en Italia creo que es el momento de que España lo pare todo para exigirle al Gobierno que rompa" todo tipo de relaciones con "los genocidas", ha espetado la dirigente morada, quien ha señalado que "no queremos tener nada que ver con una gente que le hace al pueblo de Palestina lo que Israel le está haciendo desde hace dos años".

"Estuvimos en las calles cuando éramos unas pocas decenas. Seguimos en las calles ahora que somos millones y vamos a exigirle al Gobierno que tome medidas contundentes y que de una vez por todas haga algo y rompa todas las relaciones con los genocidas", ha añadido.

Sin embargo, durante la rueda de prensa Belarra no ha aludido a que se cumplen dos años de los atentados de Hamás contra Israel -que dejaron cerca de 1.200 víctimas mortales y 251 secuestrados-, y se ha limitado a aseverar que hoy es "el segundo aniversario de esa última fase del genocidio que el Estado terrorista de Israel está perpetrando contra el pueblo de Palestina", al tiempo que ha añadido que se trata "del primer genocidio que ha sido retransmitido en directo".