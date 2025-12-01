Exteriores se borra de una jornada para analizar la atención a los españoles en el extranjero

Ya no resulta noticia que el Ministerio de Asuntos Exteriores rechace (o no responda) a una invitación de la Asociación de Diplomáticos de España (ADE), aunque sigue resultando chocante que lo haga en ciertos foros. Es lo que ha ocurrido esta mañana en el marco de una jornada organizada por la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) para debatir las carencias que presenta el Servicio Exterior.

Según Alberto Virella, presidente de la ADE, este plante es una prueba más "del escaso talante dialogante, una falta de espíritu de rendición de cuentas y también una clara demostración de su pasividad para afrontar y solucionar los problemas que enfrenta el Servicio Exterior". Tal y como ha explicado Virella los periodistas, otros Ministerios sí están representados, como el de Educación o Igualdad, "lo mismo que los representantes de la sociedad civil española que tienen toda una trayectoria de colaborar de espíritu constructivo".

Bajo el título 'La Administración Pública en el Exterior: medidas para servir mejor a los españoles', la cita ha reunido a miembros del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) en Madrid para debatir sobre las complejidades que suponen vivir y trabajar en el extranjero y las trabas administrativas a las que se enfrentan. Sobre todo teniendo en cuenta que los españoles que residen fuera de nuestras fronteras han pasado en 25 años de 900.000 a más de tres millones de ciudadanos.

La presidenta de Fedeca, Ana Ercoreca, también ha manifestado su disgusto por la ausencia de algún miembro del Servicio Consular del Ministerio que dirige José Manuel Albares: "Desde Fedeca echamos en falta que las autoridades del Ministerio de Asuntos exteriores no estén hoy aquí, porque era una jornada muy importante para ver qué necesidades tiene la sociedad española".

Según fuentes diplomáticas, la respuesta de Exteriores a la insistente invitación de la ADE a participar en el acto ha sido siempre la misma. No están interesados en acudir porque consideran que su interlocución con las comunidades en el extranjero ya es fluida y satisfactoria. Lo cierto es que el presidemte del Gobierno tiene previsto en su agenda del próximo viernes recibir en Madrid a la presidenta de la CGCEE, Violeta Alonso, quien ha insistido hoy en que la falta de personal en los consulados hace inviable que se tramite el aluvión de peticiones de ciudadanía española como resultado de la Ley de Memoria Democrática, con más de dos millones de solicitudes presentadas.