Feijóo acusa a Sánchez de llevar al PSOE a la "irrelevancia" por "salvar su presidencia"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha desplazado hasta Galicia para participar en la Junta Directiva regional que el partido ha celebrado después de haber logrado en las elecciones del 18F revalidar la mayoría absoluta que permitirá a Alfonso Rueda gobernar en solitario durante esta legislatura.

Feijóo sabía que sería juzgado en estas elecciones gallegas si no lograba el PP los resultados esperados. Por ello, se implicó de manera intensa en toda la campaña gallega donde participó en hasta 40 actos -entre comidas, mítines, paseos, etc- ya que asumió como propia la campaña al haber gobernado en la mitad del mandato de la pasada legislatura. "Galicia no nos falló nunca y nosotros no podemos fallar a los gallegos", dijo a la Junta Directiva al tiempo que agradeció a los gallegos la confianza depositada en el partido. Y es que hubo una enorme participación e implicación de los gallegos en estos comicios. "Ganamos como siempre, pero ganamos como nunca", dijo. Además, aseguró que entendió que "es mucho más importante que se desgaste el presidente del partido a que se desgaste el partido al que pertenezco. Es más importante que se desgaste el presidente del partido a que se desgaste el país. Y lo volvería a hacer".

El líder nacional del PP asegura que Galicia "se percató de lo que estaba ocurriendo y habló de una forma contundente". "Hemos ganado una vez más contra todo y contra todos. Hemos ganado a la irresponsabilidad; al partido de Sánchez, que se abrazó y encomendó al nacionalismo; ganamos a las insidias y al barro en campaña; a quien quería que fuera un plebiscito de liderazgos y Galicia votó por Galicia". Destacó que los malos resultados cosechados por los el partido de Pedro Sánchez de quien dijo,"se estrelló". También se refirió a los partidos socios del gobierno que "no sé donde están, salvo en la irrelevancia política más intensa". Por ello, Feijóo celebró que Galicia, una vez más, "con su carácter, su forma de entender la vida, "ya sabe que si concentran el voto en el PP frenamos al independentismo y mandaremos a la irrelevancia más absoluta al Sanchismo", ese, dijo el líder del PP, es el mensaje que dio Galicia y el que ha mostrado al resto de España: "Cómo, con el sentido común y la altura política, el no dejarse intoxicar por el ruido, somos capaces de derrotar al sanchismo y a todas sus terminales". "Hemos sido atacados por izquierda y derecha y solo hay un vencedor: ni Sumar, ni restar, ni PSOE, ni BNG, ni Vox... Las ha ganado Rueda".

Lo que no sabía es que el Partido Socialista se entregaría al nacionalismo. "Quién le ha visto y quién le ve. Están entrando en la irrelevancia política, no solo en Galicia sino en buena parte de las comunidades autónomas para salvar la presidencia del Gobierno. Entre la presidencia y el partido, yo prefiero el partido", sentenció.

El líder de los populares aseguró que el PP gallego es el partido que más se parece a Galicia porque si no "es imposible ganar". Con cinco mayorías absolutas consecutivas, Feijóo esclareció por qué siguen ganando en este territorio: "Ganamos porque gobernamos para todos, decimos la verdad, actuamos con responsabilidad y porque tenemos el mejor presidente de Galicia". Será mañana cuando Feijóo reúna a su comité de dirección para analizar los resultados ya en clave nacional porque, apuntó, hoy es el día de Galicia.