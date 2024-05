Feijóo apela a concentrar el voto en el PP: "Somos el único partido que puede enterrar definitivamente el 'procés'"

Alberto Núñez Feijóo ha estado muy presente a lo largo de las dos últimas semanas en la campaña electoral catalana y ha querido estar también el último día para apurar todas las opciones de captar votos para el PP. Hay encuestas que sitúan a los populares en torno a los 15 escaños de los 135 que hay en juego en el Parlament, pero hay otras que dan señales de que Vox aguanta y podría seguir por delante del PP. Eso ha hecho que Feijóo se haya volcado en los últimos días en apelar a la concentración del voto en su partido, que ha erigido en la única opción para pasar página al "procés" y reconvertir a Cataluña en motor de España. "Somos el único partido que podemos conseguir que el 'procés' se entierre definitivamente y no se repita", ha señalado Feijóo en un acto en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), arropando al candidato Alejandro Fernández.

"Somos el único partido que no quiere que el 'procés' siga abierto. Y digo el único porque el 'procés' se ha usado por todos los partidos para medrar. No queremos que el 'procés' signifique votos para nadie", ha subrayado Feijóo, quien ha defendido que en Cataluña hay que empezar a trabajar en la búsqueda de soluciones a los problemas. Y esas soluciones que ha desgranado que hay que aportar son el "entendimiento entre las diferentes maneras de pensar y hablar"; acabar con los "vaivenes, improvisaciones y frivolidades" y apostar por el cumplimiento de las leyes; garantizar la "seguridad jurídica para invertir" y la "seguridad ciudadana para vivir" tras años de fuga de empresas y un crecimiento de la delincuencia en las calles; y, mejorar la gestión de los servicios públicos tras los malos resultados educativos y las largas listas de espera en la sanidad. "Esa Cataluña va a llegar y esto es el comienzo. No vamos a parar hasta llegar y llegaremos", ha afirmado Feijóo.

En este sentido, Feijóo ha apelado a concentrar el voto en el PP frente al PSC, al que acusa de ser un partido que se va a echar en brazos del independentismo porque gobierna en ayuntamientos y diputaciones con ERC y Junts, y frente a Vox. En contraposición al partido de Santiago Abascal, ha señalado que el PP es el "único partido que defiende la Constitución de principio a fin", en referencia al Estado de las autonomías. "Queremos la España de las autonomías de esta gran nación que es España y lo va a seguir siendo", ha aseverado Feijóo, en alusión a la propuesta de Vox de suprimir competencias autonómicas y rehacer la organización territorial.

"Vamos a crecer y vamos a demostrar que el PP ha venido para quedarse. Somos el centro reformista de Cataluña", ha reivindicado Feijóo. "Vamos a conservar lo que funciona y reformar lo que no funciona", ha añadido, alertando de que en "ningún país va bien con una sociedad dividida". "Uniendo el voto en torno al PP es garantía de éxito, de representatividad, prosperidad y progreso", ha zanjado Feijóo, quien ha estado mucho en Cataluña y ha palpado la recuperación de un PP que había caído hasta los tres escaños en el Parlament mientras que ahora está al alza (ha llegado a concentrar 3.000 personas en un acto). Ahora aspira a convertirse en cuarta fuerza y llegar a los 15 escaños que den al partido influencia en el Parlament.

En este sentido, el propio Alejandro Fernández ha reivindicado que el PP es un partido con "vocación de gobierno" y de ser "decisivo". "No somos un movimiento protesta, de pataleta", ha señalado, en referencia velada a Vox. Fernández también ha recordado las dos "decepciones" en Cataluña: Pasqual Maragall y Ciudadanos. Sobre Maragall, que ha comparado a Illa, ha señalado que "se vendía como alternativa al nacionalismo" de Jordi Pujol y "acabó siendo más nacionalista que nadie"; sobre Ciudadanos, ha afirmado que "decepcionaron a mucha gente" por la marcha de Inés Arrimadas a Madrid.