Feijóo asegura que si el PSOE mantiene la indignidad de la ley que da beneficios a etarras "será el único responsable ante la Historia"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido al PSOE de que "aún está a tiempo" de evitar la rebaja de penas de 44 etarras y la excarcelación de asesinos como los de Miguel Ángel Blanco o Fernando Múgica. "Apelo a la conciencia de todos los socialistas porque están a tiempo de ahorrarse de tener que agachar la cabeza para no mirar a los ojos de los asesinados de ETA".

También ha anunciado que había solicitado a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que se ponga en contacto con el ministro de Justicia, Félix Bolaños para pedir al Gobierno que retire del Senado esas enmiendas y es que, como ha recordado el líder de los populares además se trata de un compromiso al que se había comprometido el Ejecutivo con las víctimas del terrorismo cuando estas le interpelaban sobre la posibilidad de que este tipo de cosas pudieran ocurrir. "Es malo que el Gobierno cuele de forma maliciosa la trasposición de una directiva europea. Es lamentable".

Asimismo, Feijóo ha apuntado que es "obvio" que ningún sentido del voto habría cambiado la realidad que tenemos hoy ya que el Gobierno tiene apoyos para sacar en el Congreso esta o cualquier otra ley. Sin embargo ha asegurado que asume que "hemos cometido el error, es un error injustificable" y apuesta por "trabajar para disminuir los impactos de ese error". "Hay un abismo moral entre un error en una tramitación parlamentaria y la voluntad deliberada de la cárcel a presos condenados de ETA para mantener a Sánchez en el Gobierno". Por ello, Feijóo insiste en pedir al Gobierno la retirada de dicha reforma de ley. "Si el PSOE mantiene esa indignidad será el único responsable en la Historia. Y nosotros no vamos a olvidarlo. No todo vale".

En el caso de que "nos obliguen a votarla" -la reforma de ley que dará beneficios a sanguinarios etarras- garantizó que "saldrá denegada por mayoría absoluta del Senado y el único responsable de este atropello indigno será un Gobierno, un grupo parlamentario y sus socios", ha sentenciado.

Error en la tramitación

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, aseguró que había seguido la tramitación parlamentaria de la reforma de ley sobre intercambio europeo de antecedentes penales. Recordó que, entre los nombres de etarras que podría beneficiarse de esta “artimaña” de rebaja están los asesinos de compañeros como Miguel Ángel Blanco, Alberto Jiménez Becerril, Gregorio Ordóñez; “compañeros a los que lloramos y que marcaron la trayectoria política de muchos de nosotros. Compartimos la repugnancia que hoy sienten millones de españoles ante la trampa del Gobierno y del PSOE y de Sumar” por lo que reiteran sus disculpas a las víctimas “por no haber detectado antes las intenciones reales del Gobierno”.

Según explicó Tellado el PP asume su responsabilidad de no haber estado "vigilante" al tiempo que ha asegurado que había recabado información de cómo se había desarrollado toda la tramitación en comisión de las enmiendas. Indicó que había habido unas enmiendas de Sumar y otras de Junts que pretendían lograr beneficios judiciales para Puigdemont y los ponentes del PP se centraron en esa motivo por el que, “posiblemente perdieron de vista otras que podían parecer inofensivas y no lo eran”. Apuntó que ya no se trata de depurar responsabilidades sino de buscar soluciones y “la solución está en manos del Gobierno de España”, ha apuntado.