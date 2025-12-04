Feijóo aterriza en Extremadura: dice que es la "zona cero de la decadencia sanchista" y equipara a PSOE con Vox

En cuestión de horas, las calles de Extremadura se forrarán con los rostros de los candidatos. Comienza la campaña electoral. Punto de partida. Cuenta atrás para unas elecciones que marcarán un nuevo ciclo político en España. La primera meta volante de una carrera de fondo que terminará en las generales.

Alberto Núñez Feijóo irrumpía este jueves, a media mañana, en la localidad de Don Benito y lamentaba que la región se ha convertido en la "zona cero de la decadencia sanchista". En su día, recordó, "fue una de las primeras paradas del coche de las primarias" y, más tarde, el lugar donde coció el "chanchullo" del hermano de Sánchez.

Precisamente, el escándalo de presunto enchufismo en la Diputación de Badajoz marcará, y de qué manera, los comicios. Por la situación procesal del candidato, Miguel Ángel Gallardo, empurado en la misma causa que David Sánchez. Una situación con la que el líder popular ironizó: "Ya es mala suerte un candidato doblemente sanchista, sanchista por Pedro y sanchista por David".

Por ello, expuso, ante la doble ración de sanchismo "el voto de Extremadura vale el doble. Para que avance Extremadura y para que España cambie de una vez y abra un tiempo nuevo". El PP acude a esta cita con una clara vocación de pegarle un primer gran revolcón electoral al PSOE, asediado por un sinfín de causas judiciales y escándalos políticos.

"Estamos hablando de algo más que elegir entre uno u otro partido: aquí se elige parar o avanzar, entre los que buscan su beneficio y quien quiere servir", fue la disyuntiva que planteó. "Y aquí se elige entre darle un salvavidas a Sánchez o que los extremeños puedan sobrevivir y vivir mejor".

Consciente de que existe un alto riesgo de que el tablero se quede igual que estaba, con la salvedad de que el PP se convierta en primera fuerza, Núñez Feijóo ha insistido en que sólo hay dos opciones: "O gana María Guardiola con fuerza o pierde Extremadura. O se escoge la papeleta de María Guardiola o se escoge cualquier papeleta de cualquier partido que beneficia al PSOE".

Al respecto, cargó de forma velada contra Vox, al que acusó de torpedear el cambio político. "Hay quien no soporta que las cosas vayan bien y que la región avance, por eso han querido bloquear Extremadura con una pinza absurda, un freno injusto y un castigo a los extremeños". Así ha diferenciado entre quienes "preferían seguir teniendo su cortijo" y quienes "no querían dejar que el cambio se consolide".

Aprovechó su intervención para disparar con dureza contra el PSOE por el escándalo Salazar. "No le importa que haya mujeres acosadas, sino que se sepa y que haga daño a la marca". La reacción de Moncloa y Ferraz, censuró, ha consistido en decir: "Calladita estás más guapa. Y si el agresor es del Partido: hermana, ya veremos si te creo. ése es el nuevo eslogan del PSOE". En síntesis: "La mayor hipocresía del sanchismo, que ha sido su feminismo de pacotilla, y ahora toda España lo sabe".