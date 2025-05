Feijóo se marca el objetivo de gobernar en solitario y llama a los votantes de Vox: "Si coge otra papeleta puede ocurrir una carambola"

No dan los números y serviría para "ratificar" al actual Gobierno. El líder de la oposición, Alberto Nñúñez Feijóo, descarta que esté pensando en plantear en estos momentos una moción de censura para tratar de cambiar de color La Moncloa.

El PP ha dado ya en varias ocasiones al Gobierno por amortizado. Más ahora que las sospechas judiciales se cercan sobre el hermano de Pedro Sánchez o que un presunto informe de la UCO tensiona al PSOE y al Ejecutivo. Sin embargo, ni Feijóo ve elecciones en el corto plazo ni tampoco prevé echar mano de la moción de censura. Porque no tiene los votos. Sí los de Vox, pero después de que haya apelado a Junts ya PNV a moverse, no ve intenciones. Así, en una entrevista en Telecinco, el líder gallego ha dejado claro que no presentará una moción de censura “para perderla”. “Es una ratificación de la presidencia del Gobierno, si la hacemos y vuelve a conseguir los cotos, es una ratificación del presidente del Gobierno”.

Cuatro diputados

Por tanto, pese a no confiar en un adelanto electoral, Feijóo prepara ya el camino. “Nosotros cuando sean las elecciones vamos a tener un proyecto que ilusione al país”, ha asegurado. El líder del PP ha reiterado su oferta a los votantes de Vox, que pasa porque cojan la papeleta del PP en las elecciones. “Si queremos un cambio de verdad, coja la papeleta del PP y lo habrá. Si coge otra, puede ocurrir una carambola y que Sánchez no se vaya, como nos pasó la otra vez por cuatro diputados”.

Ante unas próximas elecciones, Feijóo, que necesitaría el apoyo de Vox a pesar de las encuestas que hoy le sitúan en los 150 escaños, el presidente popular se ha marcado de nuevo el objetivo de gobernar en solitario. El objetivo, insistió, es alcanzar los 10 millones de votos. Con esa cifra, Feijóo cree que podrá "gobernar en solitario" y no depender de Vox ni de los partidos independentistas.