Feijóo reclama que "los padres deben ser héroes para sus hijos, pero no héroes para poder tenerlos"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha visitado este miércoles a "los primeros del cole" de una escuela en el barrio madrileño de Sanchinarro.

Desde allí, ha asegurado que "los padres de España deben ser héroes para sus hijos, pero no deben ser héroes para poder tenerlos", al tiempo que ha reiterado su compromiso con las medidas recogidas en la Ley de Conciliación que su formación política ha presentado en el Congreso.

La Ley de Conciliación de los populares recoge iniciativas como la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años, el incremento de los permisos de paternidad y maternidad o las deducciones fiscales, "entre 600 y 1.320 euros más al año" a madres trabajadoras y familias numerosas, entre otras.

El líder popular ha destacado los esfuerzos que hacen padres y trabajadores "para cuadrar las necesidades de las familias, con progenitores que van con la lengua fuera, y niños que sufren jornadas maratonianas en el colegio". En este sentido, ha afirmado que España "no se puede permitir que muchos jóvenes no tengan hijos porque no puedan". "La conciliación es una prioridad para la inmensa mayoría de españoles y debería serlo también para el Gobierno", ha asegurado Feijóo, antes de lamentar que el Ejecutivo "no atiende las preocupaciones de los ciudadanos, porque tiene demasiados problemas propios y pocas soluciones que aportar".

El presidente del PP ha incidido en que España "tiene que tener la mejor ley de conciliación de su historia". "Tras seis años de Gobierno del PSOE y de Sumar, no podemos conformarnos con la política de hoy", ha apuntado.

Por último, Feijóo ha hecho hincapié en que la educación infantil "ya es gratuita en algunas comunidades en las que gobierna el PP", por lo que se ha vuelto a comprometer "con seguir exportando ese modelo en toda España.