Felipe González lanza un órdago a Sánchez: "Estoy a favor de lo que propone el PSOE y no hace el Gobierno"

El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha intervenido esta mañana en el programa 'Espejo Público' de Antena 3, donde ha repasado la actualidad política de cara al inicio del curso político y judicial.

En este sentido, como viene siendo habitual, el expresidente socialista ha lanzado un órdago al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al asegurar que si él estuviese en su situación actual -sin Presupuestos Generales del Estado- ya habría convocado elecciones. "Si yo me viera en esa situación, sin Presupuestos, indudablemente convocaría elecciones", ha sentenciado.

Además, el histórico socialista ha repasado los cambios de opinión del secretario general del PSOE, al que ha lanzado un mensaje: "Yo estoy de acuerdo con lo que propone el PSOE y no hace el Gobierno", matizando así que no está de acuerdo con las políticas del Ejecutivo actual. Aunque ha hecho un especial énfasis en la cuestión independentista, tema sobre el que ha asegurado que, él fue "partidario de los indultos" pero "no de la amnistía", y que en este sentido fue el Gobierno quién cambió su parecer al respecto.

A colación de la cuestión independentista, González ha reconocido que "no le gustó nada" la fotografía del encuentro entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, y el expresident Carles Puigdemont.

"No me gustó tener la sensación de que Illa iba de correveidile a ver a Puigdemont", ha aseverado González, mientras ha asegurado que no entiende cómo el socialista se prestó a tal cuestión y ha pedido que explique a los catalanes sobre lo que habló con Puigdemont. No obstante, ha reconocido que "no hay duda" de que el encuentro con el independentista fue una petición del presidente Sánchez que le trasladó durante la visita de Illa a La Mareta en verano.

El fiscal general y el paquete de medidas anti-Israel

Felipe González también se ha referido a la apertura del año judicial, que estuvo marcado por la polémica de la presencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y por la ausencia del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo,

En este sentido, González ha defendido la actuación de García Ortiz de acudir al acto, pues a su juicio, "no hay ninguna norma que le impidiese estar", puesto que "si sigue en esta función, la anomalía sería que no hubiese ido". Sin embargo, su parecer ha sido distinto con la ausencia de Núñez Feijóo, de quién ha señalado que, pese a que no exista un mandato consitucional para que asistiese al acto, fue "una anomalía" su ausencia.

Por otro lado, con respecto al paquete de medidas contra el genocidio en Gaza anunciado ayer por el presidente del Gobierno, González ha reconocido que "es lo mismo que se propuso hace dos años" y que "lo único que cambia es la calificación de genocidio". Todo ello mientras ha mantenido que él no rompería relaciones diplomáticas con el Estado israelí, pese a que "es intolerable" lo que está ocurriendo con Palestina.