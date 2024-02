El fiscal Viada sobre el delito de terrorismo en la causa de Tsunami: "Nos han hecho un 155 encubierto"

El fiscal Salvador Viada, que fue parte de la mayoría de la Junta de Fiscales que ayer se mostró partidaria de investigar a Carles Puigdemont por un presunto delito de terrorismo en el caso de Tsunami Democràtic, aseguró sobre el futuro informe del Ministerio Público que "lo tiene que hacer el fiscal general del Estado, está hecho con todas las garantías para que resuelva él, nos han hecho un 155 encubierto". De este modo, aludía al artículo de la Constitución que el Gobierno aplicó en 2017 para intervenir en Cataluña, después de que se declarase la independencia tras el referéndum ilegal.

En una entrevista concedida al programa 'Más de uno con Alsina' de Onda Cero, ha explicado que la Junta no fue tensa y que el fiscal Álvaro Redondo aclaró que había cambiado de criterio y optado por no investigar a Puigdemont antes de hablar con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Este era el punto que ha generado una gran polémica en los últimos días. También reconoció que le sorprendió que un compañero le advirtiera antes de entrar que les iban a hacer un "artículo 24", es decir, que el asunto finalmente se iba a decidir por instancias más altas porque habría discrepancia entre los jefes de la sección.

Ayer, según confirmó, el fiscal Fidel Cadena se mostró a favor de investigar a Puigdemont, mientras que Joaquín Sánchez-Covisa se posicionó en contra. Esto supone que será el superior jerárquico de ambos, la teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS), María Ángeles Sánchez-Conde, las encargada de resolver. Sin embargo, Viada sostuvo que todo está pensado para que decida el fiscal general Álvaro García Ortiz.

Asimismo, aseguró que los jefes de sección siempre aceptan el criterio de la mayoría, pero confiesa que "esta es la primera vez que no". Sobre el informe de la teniente fiscal, se mostró seguro de que será finalmente contrario a investigar a Puigdemont, por lo que no respetará la posición de la mayoría de los fiscales "de todas las sensibilidades".

Viada fue uno de los fiscales que se mostró a favor de investigar al expresidente catalán por terrorismo por su presunta implicación en los disturbios desatados por Tsunami Democràtic en 2019. De los 15 fiscales que participaron en la junta, once aprecian indicios suficientes para actuar contra Puigdemont (Junts) y contra el diputado del Parlament Ruben Wagensberg (ERC) en el Supremo, frente a los otros cuatro que no lo ven. Además, doce frente a tres estimaron que puede haber delitos de terrorismo en los hechos que son investigados por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón.

Su posicionamiento favorable se basa en la exposición razonada que el juez instructor envió al alto tribunal, que sitúa a Puigdemont en el punto más alto de la cadena de decisiones en el entorno de Tsunami.

Durante el diálogo con Carlos Alsina, reflexionó sobre las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha asegurado que en el "procés" no hubo terrorismo. "Desde el punto de vista estrictamente penal, el asunto no es muy complejo y desde luego en el Tribunal Supremo no compartimos lo que dice el presidente. O somos marcianos los que estamos en la Junta de Fiscales o no es verdad", ha explicado.