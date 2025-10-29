La Fiscalía archiva la denuncia de Pérez Dolset contra el fiscal Stampa

La Fiscalía de la Comunidad de Madrid ha archivado "de plano" la denuncia que presentó en septiembre el empresario Javier Pérez Dolset contra el fiscal madrileño Ignacio Stampa.

Tal y como avanzó LA RAZÓN, le acusaba de los delitos de denuncia falsa, revelación de secretos, ocultación de pruebas, omisión del deber de perseguir delitos y de cohecho.

En el escrito de archivo de la Fiscalía se argumenta que los hechos atribuidos por el empresario amigo de Leire Díez a Stampa "no son constitutivos de delito".

Además, de que parte de ellos ya están siendo investigados en el procedimiento judicial abierto en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, donde Dolset, junto a la exmilitante del PSOE, están imputados por cohecho y tráfico de influencias.

