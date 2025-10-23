La denuncia del amigo de Leire Díez contra Stampa: "Acordamos evitar escuchas y grabó la reunión"

Siguiendo el camino marcado por Leire Díez, Javier Pérez Dolset ha presentado una denuncia contra el fiscal Ignacio Stampa ante la Fiscalía General del Estado.

El escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, ya está en manos de la Fiscalía Superior de Madrid, dado que es la competente para analizar este tipo de acusaciones y proceder a su desestimación o, si lo considera pertinente, incoar diligencias de investigación. Así lo ha podido saber este diario de fuentes fiscales.

En ella, el empresario asegura que fue el propio fiscal el que, a través de Luis del Rivero, le propuso mantener un encuentro. Bajo el pretexto de que Stampa "quería que se investigara en toda su profundidad el 'caso Villarejo'" y que "se hiciera justicia con el que había sido maltratado y cesara la persecución a la que había sido sometido".

A pesar de las "reticencias iniciales" que Pérez Dolset sostiene que mostró, acudió a la cita, que tuvo lugar en abril. Le acompañó Díez para que pudiese "documentar" el contenido de la conversación.

Según relata en su denuncia, se vieron en el despacho de Del Rivero y a Dolset le extrañó que Stampa quisiese verle. Porque-asegura- durante la instrucción del "caso Tándem" él le llegó a solicitar "más de 100 reuniones a tener en la Fiscalía". Dado que este empresario siempre se ha presentado como una víctima de las actuaciones del excomisario de Policía José Manuel Villarejo.

Pero Pérez Dolset niega tajantemente que durante aquella reunión que sí se celebró hubiese habido por su parte un intento de soborno hacia este miembro del Ministerio Fiscal. Incluso, afirma que "lo ocurrido fue todo lo contrario".

La versión de Dolset es que allí se expuso que "lo que quería Stampa" era "la limpieza de su nombre y el fin de su persecución por parte del actual fiscal general del Estado".

A fin de poder demostrarlo, el colaborador de la exmilitante del PSOE apunta a que "se podrán comprobar estos extremos mediante" la grabación que Stampa asegura haber realizado del encuentro. Y, asimismo, pide que se recabe el testimonio clave de Del Rivero, "organizador de la reunión y testigo de su totalidad".

Aprovecha, por último, para dirigirle un reproche al fiscal por haber recogido en audio la conversación: "En la grabación se puede escuchar como todos los presentes decidieron sacar los teléfonos de la habitación para evitar escuchas y poder hablar en libertad, pero, parece ser, que Stampa ya iba decidido a grabarla con otros dispositivos".