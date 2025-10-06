La Flotilla de la Libertad toca a su fin: 27 integrantes españoles regresan a casa en un avión militar

27 de los españoles de la Flotilla de la Libertad que fueron interceptados el pasado miércoles por varios barcos de la Armada de Israel regresan a casa en un avión de transporte del Ejército del Aire y del Espacio que se ha desplazado hasta Grecia para recoger en una segunda tanda a las personas que ha dejado salir Israel.

En este sentido, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha compartido en sus redes sociales, que todos los españoles que se habían quedado en tierra, a excepción de la chica que mordió a una funcionaria de Israel, se encuentran de regreso a España.

De la misma manera ha dejado dos teléfonos en sus redes sociales para las familias de las personas que comenzaron su travesía el pasado mes de agosto desde el puerto de Barcelona. "Seguimos ofreciendo protección diplomática y consular hasta que esté libre la última española", ha sentenciado el ministro.

Sumados a los aviones que arribaron tanto al aeropuerto del Prat como a la terminal de Barajas el pasado domingo, donde se encontraban las figuras más mediáticas de la Flotilla, Defensa da por finalizada la primera parte de la misión, a la espera de que el Gobierno de Benjamin Netanyahu, permita la salida de la activista que mordió a una funcionaria hebrea.

La Armada colabora en el regreso de los integrantes de la Flotilla

Por su parte, como suele ser habitual en los hombres de la Armada, el Ministerio de Defensa ha desplazado a Atenas (Grecia) un avión de transporte A400M del Ejército del Aire y del Espacio con el objetivo de repatriar a los últimos 28 ciudadanos españoles que formaban parte de la Flota Global Sumud (que significa resiliencia en árabe). De cara a la última española que viajaba en la Flotilla la Armada no ha recibido indicaciones sobre como actuar.

El regreso del gran grueso de los españoles miembros de la Flotilla a territorio nacional, se produce un día antes de que el Congreso vote la aprobación del embargo de armas a Israel, con el apoyo de Podemos en el aire, lo que en casa negativo supondría una nueva derrota para el Gobierno de España.