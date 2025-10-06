Podemos exige a Sánchez y al PSOE explicaciones por los pagos en efectivo a Ábalos: "Huele a podrido"

El socio del Gobierno morado, del que depende la aprobación del embargo de armas mañana en el Congreso, Podemos ha exigido responsabilidades al líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez,tras el informe de la UCO que detecta "desembolsos" de 95.437 euros del exministro José Luis Ábalos que provendrían de "ingresos no declarados", así como entregas en efectivo por parte del PSOE, mientras que Sumar evita hacer comentarios.

En este sentido, según ha recogido EFE, el secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha señalado que el líder de los socialistas tiene que explicar las razones de que Santos Cerdán se encuentre en prisión y que su antecesor como secretario de Organización pueda terminar entre rejas.

En su opinión, el hecho de que Ábalos haya recibido dinero en efectivo y en sobres "es un sistema muy extraño de remuneración que se presta a generar situaciones de corrupción", pero ha añadido que la posibilidad de que haya financiación ilegal en el PSOE es una cuestión que no le corresponde decir a él, sino que tendrán que determinar los tribunales de justicia. "Llegado el caso de que el PSOE pudiese estar imputado por financiación ilegal, pues ya explicaríamos otro tipo de cuestiones y daríamos otro tipo de declaraciones", ha añadido el portavoz de Podemos.

Sumar rehúsa comentar los pagos en efectivo a Ábalos

Por su parte, la líder del partido Movimiento Sumar, Lara Hernández, se ha mordido la lengua y ha señalado que desde la formación liderada por la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, no hablan sobre procesos judiciales que se encuentren abiertos. "No podemos estar reaccionando a cada informe que va apareciendo día a día", ha señalado.

Pese a ello, ha insistido en la necesidad de "poner soluciones" para prevenir la corrupción y ha criticado que el pleno del Congreso rechazara el pasado mes de septiembre iniciar los trámites para crear una oficina anticorrupción, como había propuesto Sumar.

Por otro lado, ha sentenciado que Sumar no es quien tiene que indicar al PSOE "qué decir" sobre el informe de la UCO, aunque ha comentado que ve bien que se den "todas las explicaciones que tengan que darse" por parte de sus socios de Gobierno. Cabe recordar, que la jefa de su formación puso una línea roja en la financiación ilegal del PSOE para retirar su apoyo a la formación.