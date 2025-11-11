La fontanera aseguró a Stampa que daría traslado de su encuentro a García Ortiz y a Sánchez: "Lo sabrán"

Leire Díez trasladó al fiscal Ignacio Stampa que informaría del resultado de la reunión al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a miembros del Ejecutivo del PSOE como el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el presidente Pedro Sánchez. Así se desprende del audio de este encuentro, que supera las tres horas de duración, en el que la fontanera de Ferraz y los emisarios que le acompañaban le dejaron claro que darían parte del encuentro: "Lo sabrán. Yo no me quedo con nada. Para qué quiero reunirme contigo si no me sirve para nada", expuso.

La conversación se produjo en el marco de un encuentro entre los emisarios del PSOE y el que fuera fiscal del caso Villarejo, que accedió a sentarse con ellos porque un tercero -el empresario Luis del Rivero- intercedió para ello. Se trató de una cita que Stampa grabó ante las sospechas que le generaron esta cita y que ahora ha aportado al juzgado que les investiga por presunto tráfico de influencias y prevaricación.

De acuerdo con el mismo, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, Díez le comunica que quieren ayudarle a resarcirle por los daños que le causaron el actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y su exjefa Dolores Delgado, al prorrogarle una investigación interna de la Fiscalía para que coincidiera con el Consejo Fiscal donde se jugaba su plaza en Anticorrupción. Al respecto, el fiscal les pregunta si García Ortiz iba a tener conocimiento de la existencia de este encuentro y Leire Díez le responde de manera afirmativa.

"¿Lo van a saber el ministro o el presidente?"

"Entonces... Álvaro va a saber que he estado aquí...", dice, a lo que Díez responde afirmativamente: "Sí (...). Yo también mido los tiempos… esta gente que tiene miedo hay que dosificar porque si lo sueltas tanto...", incide la fontanera. Ante ello, el exfiscal del caso Villarejo les avisa que "si lo sabe Álvaro lo va a saber más gente" y ella responde: "Da igual. Lo va a saber el jefe de Álvaro. Fíjate tú qué problema", en referencia a personas que estarían por encima del fiscal general del Estado.

Ante ello, Stampa insistió: "El jefe de Álvaro... ¿Te refieres al ministro o al presidente?", pregunta que Leire Díez respondió asegurando que "todo el mundo" y Javier Pérez Dolset, el empresario que le acompaña en estos encuentros apostilló: "Ambos". El fiscal siguió insistiendo en su afán por saber quienes estaban detrás de estos emisarios: "Que estoy yo aquí lo sabe Santos Cerdán. ¿El ministro de Justicia también?", y la fontanera dijo: "Lo sabrá", evidenciando de esta forma que tendría línea directa con Félix Bolaños. Ante ello, Stampa siguió preguntando: "¿El presidente lo sabe ya?", y Díez respondió de manera negativa, aunque dejando claro que no sabría en un futuro cercano.

"No no, si da igual. Yo no me quedo con nada. Yo para qué quiero reunirme contigo y saber todas estas historias si no me sirve para nada?", respondió. Esta contestación choca con la versión mantenida por la propia Díez respecto a todas las reuniones mantenidas con fiscales, empresarios e imputados en causas judiciales ya que ella siempre justificó que se enmarcaban en un trabajo de investigación que está realizando sobre tramas como el caso Villarejo o las vigentes en la Audiencia Nacional sobre el fraude en el sector de los hidrocarburos.

"Luzón es un kamikaze"

De hecho, Díez se pronunció en varias ocasiones sobre estas tramas de fuel para arrojar sospechas con la actuación de la Fiscalía Anticorrupción. La fontanera -a quien se le investiga por sus maniobras para frenar las causas penales del entorno de presidente del Gobierno- también aprovechó para arremeter contra el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, a quien llamó "kamikaze". Cabe recordar que la Guardia Civil es el cuerpo policial encargado de las pesquisas abiertas contra Begoña Gómez, David Sánchez, la causa del fiscal general que ahora juzga el Tribunal Supremo y también el caso Koldo. Este último procedimiento nació en la Fiscalía Anticorrupción y su jefe, Alejandro Luzón, dirige en primera persona las pesquisas que se siguen en el Tribunal Supremo.

"Yo ahora a Luzón lo veo como un kamikaze. No mide porque lo que ha hecho con Aldama es para decirle... ¿Qué habías bebido ese día? Para que no lo bebamos juntos. Porque lo que ha hecho con Aldama, si no formas parte de ello, no se explica", dijo, dando a entender que el jefe de la Fiscalía Anticorrupción estaría confabulado por el empresario confeso del caso Koldo. Cabe recordar que la Fiscalía informó a favor de su excarcelación cuando el empresario se abrió a colaborar con la Justicia, con todo, la liberación la acordó el magistrado Santiago Pedraz.

Precisamente Víctor de Aldama se ha convertido en uno de los objetivos de los emisarios del PSOE. Este medio informó que la fontanera trató de reunirse con él cuando cambió de estrategia y se abrió a tirar de la manta para evitar seguir en prisión por su detención en la trama del fuel. De hecho, también buscó trapos sucios con personas de su entorno, como es el caso del comandante de la Guardia Civil imputado en el caso Koldo, Rubén Villalba. Con él se reunió hasta en dos ocasiones y le propuso todo tipo de ventajas a cambio de información perjudicial contra Aldama. Él lo rechazó.